Moşteanu: Avem cele 80 de semnături pentru depunerea moţiunii; Am trimis o propunere de text către Simion

USR PLUS are cele 80 de semnături pentru depunerea unei moţiuni de cenzură şi a trimis o propunere de text către co-preşedintele AUR, George Simion, a anunţat vineri liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu.

"Am avut o şedinţă cu colegii parlamentari USR PLUS, în prezenţa celor doi copreşedinţi ai partidului. (...) Toţi parlamentarii sunt solidari, am aici lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moţiunii. Am lucrat pe textul moţiunii, am trimis o propunere de text către George Simion, lucrăm în continuare (...) şi în cursul acestei după amieze vom avea textul finalizat", a declarat Moşteanu, la Parlament.

USR PLUS se va reuni în şedinţa Comitetului politic de la ora 15.00.