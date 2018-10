Ţuţuianu, despre consultările cu preşedintele: ”Acum e doar o chestiune de imagine”

Inquam

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu consideră că a decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a convoca partidele parlamentare la consultări pe tema legislaţiei din domeniul justiţiei reprezintă în momentul acesta "doar o chestiune de imagine".

"Nu ştiu dacă PSD va merge. Nu am avut o asemenea discuţie (...). În ceea ce mă priveşte, cred că aceste consultări pe Justiţie făcute acum sunt doar chestiuni de imagine. Ele poate că ar fi trebuit făcute în urmă cu doi ani de zile, pentru că punerea de acord a legislaţiei naţionale cu deciziile CCR, cu recomandările Comisiei de la Veneţia ori cu directivele europene, cum este cea privind prezumţia de nevinovăţie, este importantă şi trebuie să intereseze întreaga societate românească. Astăzi cred că este un exerciţiu de imagine, taberele sunt foarte clar conturate", a spus Ţuţuianu luni la Senat.

El susţine că în Parlament trebuie "reactivată" activitatea comisiei speciale care a dezbătut aceste legi şi Codurile penale.

"Să vedem care sunt recomandările Comisiei de la Veneţia, să revedem hotărârile CCR, să vedem practica europeană în materie şi să încercăm să corectăm acele elemente de neconstituţionalitate sau asupra cărora Comisia de la Veneţia a exprimat anumite rezerve şi, în felul acesta, să dăm ţării, cetăţenilor o lege penală şi procesual-penală mai bună", a adăugat Ţuţuianu.

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultări, miercuri, de la ora 15:00, pe tema legislaţiei din domeniul justiţiei, a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, programul consultărilor va fi următorul: miercuri, 24 octombrie, de la ora ora 15:00 - Partidul Social Democrat (PSD); ora 15:30 - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE); ora 16:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL); ora 16:30 - Uniunea Salvaţi România (USR); ora 17:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); ora 17:30 - Partidul Mişcarea Populară (PMP); ora 18:00 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Ţuţuianu: Per ansamblu, prestaţia lui Tudorel Toader este una bună

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a declarat luni că sunt multe puncte "pozitive" în activitatea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, dar şi elemente care "poate ar necesita o anumită discuţie", însă "per ansamblu prestaţia sa este una bună".

"Activitatea domnului Tudorel Toader va fi evaluată de doamna prim-ministru ca al oricărui alt membru al Guvernului. Eu cred că mandatul domniei sale trebuie privit în contextul dificultăţilor pe care le are. Sunt momente şi au fost ani foarte dificili. Eu cred că sunt foarte multe puncte pozitive în activitatea domnului Toader, însă există şi elemente care poate ar necesita o anumită discuţie. Recent eu am criticat adoptarea OUG pe Justiţie, pentru că eu cred că trebuia discutată, chiar dacă urgenţa era cea care determina adoptarea acestui act normativ. Per ansamblu eu cred că prestaţia domniei sale este una bună", a afirmat Ţuţuianu, la Parlament.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer