Turcan, în Parlament: Mi se pare devastator să avem un premier subiect de bancuri pe WhatsApp

Discursul din Parlament al liderului deputaților PNL, Raluca Turcan, ținut cu ocazia dezbaterii moțiunii de cenzură

Stimați membri ai Parlamentului României,

Stimată doamnă Viorica Dăncilă,

Nu vă iluzionați! Românii nu vor fi niciodată în consens cu hoții și reprezentanții lor, fie că sunt avocați sau prim-miniștri.

Toate funcțiile sunt vremelnice, istoria îi consemnează ori pe cei care fac mult bine, ori pe cai care fac mult rău. Răul făcut de dvs și de cei care v-au plantat în vitrină la Palatul Victoria este incomensurabil. De aceea, fiți sigură, istoria vă va menționa, iar românii, vă garantez, nu vă vor ierta.

Zi de zi, de doi ani ați mutat factura propriilor corupți asupra sistemului judiciar. Ieri, ați mutat factura propriilor incompetenți din Guvern asupra companiilor românești printr-un act grav de subminare a economiei naționale. Și pentru acest lucru, veți plăti.

Domnilor și doamnelor senatori și deputați,

Moțiunea de astăzi este de o importanță crucială.

Cu 163 de semnături din 233 de voturi necesare pentru a demite acest guvern, șansele să fie votată moțiunea de astăzi par foarte mici.

Și nu sunt puțini cei care spun că nu are nicio șansă în actualul Parlament.

Dincolo de orice socoteală în avans a voturilor pro sau contra moțiunii, avem datoria să privim spre cei care ne-au ales și trimis aici.

Deasupra noastră a tuturor, a parlamentarilor și a celor aflați vremelnic pe banca guvernamentală stă poporul român:

Iar cetățenii români de orice etnie, într-o majoritate covârșitoare, spun că drumul pe care s-a înscris guvernul Dragnea-Dăncilă este greșit, profund greșit. Doresc o schimbare în bine. Doresc ca această moțiune să treacă!

Dacă nu vă conving sondajele și analizele sociologice reale, mergeți prin țară, să-i ascultați pe oameni. Aveți oare curajul, domnule Dragnea?!

Sunteți alături de popor, doamnelor și domnilor care ați susținut guvernul până în pragul ședinței de azi, sau îi întoarceți spatele?

Sunteți cu românii, maghiarii și celelalte minorități etnice din România, sătui, cei mai mulți, de Liviu Dragnea și guvernul lui, sau apărați interesele meschine ale domnului Dragnea?

Este un moment bun să alegeți pe cine apărați și pentru cine lucrați cu adevărat, în fața întregii țări!

Doamnelor și domnilor,

Partidul Național Liberal are datoria majoră de a spune astăzi, răspicat, cum ar putea arăta România de mâine și cât de vinovați sunt cei care rămân în complicitate cu PSD și cu ALDE.

Suntem într-un moment de răscruce.

Greutățile economiei și creșterea ei sănătoasă, atâta câtă este, sunt susținute din greu de munca și sacrificiile a sute de mii de întreprinzători privați și a milioane de angajați din companiile private.

Primari și aleși locali de toată isprava, mulți dintre ei liberali, au transformat în bine infrastructura localităților lor, au eficientizat birocrația locală, au modernizat spitale, școli, șosele, mijloace de transport, au restaurat clădiri de patrimoniu și au impulsionat turismul, de multe ori cu bani europeni și întotdeauna cu grijă pentru calitatea vieții în comunitățile pe care le conduc.

Există speranță, energii pozitive, competențe, modele de succes în administrația locală, antreprenoriat și societate. Există și dorință de dezvoltare, tot mai manifestă și mai puternică.

Dar am ajuns la momentul când totul riscă să se sufoce din cauza modului complet anacronic, feudal de administrație de tip Dragnea care e literă de lege în guvernul Dăncilă.

Soluții pozitive există, spre binele țării. Suntem la un vot de ele. Societatea și economia pot primi un balon de oxigen!

În primul rând, în locul unui prim-ministru incompetent și obedient față de infractori am putea avea o persoană care, dincolo de competență și devotament față de țară, să transmită și tineretului mesajul clar și convingător că în România merită să înveți pentru a accede în elita societății.

Mi se pare devastator pentru noua generație ca, încă din clasele primare, primul-ministru al României să fie subiect de bancuri pe Whatsapp, președintele celui mai important partid de guvernare să fie subiect al jocului de-a spânzurătoarea pe internet iar vicepresedintele Florin Iordache să fie model de înjurătură pentru copii.

În al doilea rând, de mâine ne-am putea așeza la masa negocierii cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European. Să vedem ce putem face pentru a urgenta absorbția de fonduri europene și a salva fondurile comunitare în pericol de a fi pierdute, cum putem negocia viitoarea alocare de fonduri europene astfel încât, principalul avantaj al apartenenței noastre la UE, acela de bani GRATIS, să fie folosit de România și de români. Să punem pe primul plan marile investiții publice și să le stimulăm pe cele private, să stopăm risipa alocărilor clientelare care îngrașă favoriții domnului Dragnea și îi sărăcește pe români.

Doar așa vor începe să se vadă autostrăzi funcționale, nu doar declarate. Doar așa construcția spitalelor regionale va începe înainte de 2021, anul fixat de neputința și incompetența Guvernului Dăncilă. Doar așa vom avea în toată România ce avem azi în câteva locuri din țară: drumuri județene bine asfaltate, școli și dispensare renovate, locuri de promenadă, sate cu trotuare și canalizare, mici oameni de afaceri.

În al treilea rând, ar fi invitați de urgenta reprezentanții oamenilor de afaceri pentru a le garanta că nu mai pune statul biciul pe ei pentru a acoperi găurile la buget făcute prin măsuri pripite, să îi asigurăm că dăm drumul la pregătirea forței de muncă bine calificată din școala românească, că le garantăm stabilitate și predictibilitate fiscală, că le creem condiții de competitivitate în raport cu statul leneș și greoi sufocat de clientela politică și impostură, că nu-i jupuim pentru ca statul eșuează în politicile guvernamentale!

În al patrulea rând, ne-am duce la organismele asociative ale administrației locale și le-am garanta în scris că le lăsam bani să se dezvolte, că nu le creștem cheltuielile prin legi proaste, că-i lăsăm să-și valorifice resursele și să se poată asocia pentru a se dezvolta.

Cinci. Am corecta legile justiției în acord cu recomandările Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția și ale corpului profesional. Am da drumul la înfăptuirea angajamentelor doar povestite de dumneavoastră pentru decongestionarea penitenciarelor, am angaja personal de probațiune, am achiziționa urgent brățări electronice.

Toate aceste măsuri sunt realizabile, sunt fezabile imediat. Trebuie doar voință și știință. Cu un guvern restructurat, suplu, de 15 ministere și 45 de secretari de stat, care să nu mai fie parazitat de tot felul de șmecheri și incompetenți, România poate primi o gură de oxigen.

Aveți aici buget pentru anul viitor în care toate aceste măsuri sunt incluse!

Aveți în față, printre reprezentanții opoziției, cel puțin două echipe de miniștri competenți care odată intrați în minister nu caută întrerupătorul!

Nu mai aveți nicio scuză! Niciun motiv! Nici față de noi, dar mai ales față de oamenii care v-au votat!

Mai puteți avea doar pretexte care ascund faptul că unora le e bine lângă PSD. Că un partid sângerând poate fi șantajat pentru avantaje directe, personale, care nu au nicio legătura cu țara.

Că unii nu mai au nicio șansă să supraviețuiască politic dacă nu stau preș. Că unii, pur și simplu, au un preț pe care Liviu Dragnea este dispus să-l plătească . E foarte trist să asistăm la așa ceva în 2018!

Este exact opusul a ceea ce ce așteaptă românii. Este exact opusul modelului european pe care îl caută românii. Este motivul pentru care i-ați îndepărtat pe români de România.

Dragi colegi, România se clădește cu oameni curajoși, bravi, demni, care pot să schimbe cursul istoriei dacă au responsabilitate și drag față de oameni.

Țara noastră are atâția oameni care-și doresc doar să fie respectați, să nu fie luați de proști și batjocoriți în fiecare zi.

Avem atâția oameni care știu să muncească! Oameni care știu să facă țara aceasta mai puternică mai bine decât mulți dintre cei care azi au confiscat-o și stau pe scaunele deciziei. Soluția pentru România de mâine este la dumneavoastră! Puteți să o scufundați, sau puteți să o salvați!

PNL alege lupta pentru salvarea României!