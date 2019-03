Tudorel Toader, despre o eventuală remaniere a sa: ”Întrebați la sursă”

Pro TV

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reafirmat joi că şi va îndeplini atribuţiile până când în Monitorul Oficial va fi publicat numele viitorului succesor al său, el adăugând că doar la Curtea Constituţională un mandat este fix.

Întrebat de jurnalişti, la finalul bilanţului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dacă se aşteaptă să fie remaniat, având în vedere informaţiile vehiculate de presă în ultima perioadă, Tudorel Toader a răspuns: "Numai la CCR mandatul este fix şi nu poţi fi revocat nici de către cei care te-au desemnat. Cu o singură excepţie în România mandatele sunt pe perioadă determinată, termenul de exercitare a mandatului depinde de o serie de factori".

El a precizat că va continua să îşi îndeplinească mandatul de ministru al Justiţiei, relatează Agerpres.

"Faptul că am venit acum doi ani şi câteva zile la Ministrul Justiţiei, iau în calcul ceea ce este firesc şi normal şi legal - să rămân la Ministerul Justiţiei să îmi îndeplinesc atribuţiile până în momentul în care în Monitorul Oficial, pe o procedură sau alta, se va numi un alt ministru interimar sau titular. În momentul în care în Monitorul Oficial se numeşte un alt ministru, e normal că mandatul meu a încetat. Voi aştepta noul ministru mai devreme sau mai târziu, voi preda documentele pe bază de proces verbal, aşa cum le-am şi primit, voi preda sigiliul şi voi ura 'succes' continuatorului meu. Eu îmi exercit atribuţiile legale pe care le am. Decizia politică nu este la mine şi mai mult decât atât nu am ce să vă răspund", a declarat Toader.

La insistenţele jurnaliştilor dacă vreun lider al coaliţiei de guvernare i-a cerut demisia, Tudorel Toader a spus: "Întrebaţi pe cei care au lansat informaţia oficial sau neoficial. (...) Întrebaţi pe cei care au vocaţia să facă astfel de cerere. (...) Dacă simţiţi o anumită grabă, o anumită stare, întrebaţi la sursă".

Pe de altă parte, întrebat când va da ordonanţa privind completurile de cinci judecători, ministrul Justiţiei a reafirmat că draftul este finalizat, fiind trimis "decidenţilor".

"Am spus că la minister acest draft de OUG este făcut. Am mai spus că da, l-am înaintat decidenţilor. Eu ca ministru, la minister, vorbim despre elaborarea unui proiect iar deciziile privind oportunitatea promovării adoptării nu mai este în zona mea", a explicat Tudorel Toader.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer