Tăriceanu, mulțumiri colegilor pentru mobilizarea de la mitingul de sâmbătă

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a postat, marţi, pe pagina sa de Facebook un mesaj video prin care le transmite colegilor săi mulţumiri pentru mobilizarea la mitingul PSD de sâmbătă seară.

Tăriceanu a vorbit din nou despre "statul paralel” şi despre abuzuri, susţinând că în ultimii ani independenţa justiţiei a fost grav încălcată prin protocoalele încheiate între instituţiile din acest domeniu şi Serviciul Român de Informaţii (SRI).

Mesajul integral postat de Călin Popescu Tăriceanu:

”Dragi colegi,

Țin în mod special să vă mulțumesc pentru mobilizarea și participarea la mitingul care a avut loc sâmbătă în București, un miting care nu a făcut decât să sublinieze faptul că se conștientizează pe deplin amenințările la care sunt supuse societatea românească și democrația în România.

Le mulțumesc atât colegilor mei din ALDE, cât și tuturor românilor care ni s-au alăturat pentru a da un mesaj extrem de clar și de limpede: STOP statului paralel. În România nu pot coexista și statul de drept și statul paralel. Am asistat, din păcate, în ultimii ani la o încălcare gravă a independenței justiției și aici mă refer la existența acelor protocoale secrete care au reglementat relațiile dintre SRI și justiție.

Am văzut nenumărate abuzuri care, practic, pun sub semnul întrebării respectul pentru drepturile și libertățile cetățenilor. Am văzut toate aceste lucruri care demonstrează în mod clar că justiția în România astăzi este bolnavă. Trebuie să eliminăm această cangrenă care s-a creat în România ultimilor ani pentru a reda cetățenilor noștri încrederea că în România nu există nimic mai presus de lege și că judecătorii le pot asigura o judecată corectă și dreaptă. Acesta este mesajul care a reieșit limpede din manifestația care a avut loc în București, o manifestație cum numeric nu am mai văzut în ultimii ani și cred că aceasta este dovada, aș spune, deplinei conștientizări a acestei situații de fapt, unică probabil în Europa.

Vă garantez un lucru: așa cum în urmă cu câțiva ani m-am angajat în această luptă fără niciun fel de reținere, voi merge până la capăt pentru respectarea și protejarea drepturilor și libertăților fiecăruia și pentru o adevărată justiție independentă în România. Nimic nu mă va opri să merg, alături de voi, până la capăt în această luptă!”

