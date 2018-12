Tăriceanu, despre OUG privind codurile penale: ”Nu am văzut ordonanţa”

Agerpres

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că nu a discutat nici cu PSD, nici cu ministrul Justiţiei despre propunerea formulată de CEx al PSD şi votată în unanimitate de a trece prin OUG modificarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală.

"Nu am văzut ordonanţa, nu am discutat acest lucru nici în cadrul coaliţiei, nici cu reprezentanţii Guvernului, în speţă cu ministrul Justiţiei, ca să am o informaţie pe baza căreia să pot face un comentariu", a afirmat preşedintele ALDE.

Întrebat dacă este necesar ca aceste articole care aduc modificări la Codul Penal şi Codul de Procedură penală să devină acte normative adoptate prin Ordonanţă de Guvern, Tăriceanu a răspuns: "Nu discut chestiuni ipotetice", potrivit news.ro.

Totodată, întrebat dacă va solicita întrunirea coaliţiei aflate la guvernare pentru a discuta pe tema ordonanţei, preşedintele ALDE a spus că este "convins că ministrul Justiţiei va veni să ne informeze cu punctul său de vedere şi dacă va face acest lucru, dacă va considera necesar că e un subiect important, după aceea să vă spun care este părerea mea".

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că în Comitetul Executiv Naţional al PSD s-a decis cu unanimitate de voturi emiterea unor Ordonanţe de Urgenţă pentru Codurile penale. Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat luni, după ce a participat la şedinţa conducerii PSD, referindu-se la modificarea Codurilor penale prin OUG, că va fi făcută o analiză la minister şi că o soluţie declarată constituţională o transpui în lege, justificând astfel ordonanţa de urgenţă. El a ţinut să precizeze că în niciuna dintre cele două şedinţe la care a participat nu s-a discutat despre amnistie şi graţiere.

