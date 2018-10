Tăriceanu, despre consultările cu Iohannis: Mi-aş dori să găsim un teren comun de discuţii

Inprofunzime.md

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi că va merge miercuri la întâlnirile iniţiate de preşedintele Klaus Iohannis la Cotroceni şi că şi-ar dori să găsească un teren comun de discuţii şi de înţelegere.

"Nu ştiu să vă spun exact. Aşteptări... Întotdeauna am aşteptări. Mi-aş dori ca preşedintele să ne spună ce preocupări are, care sunt problemele pe care le vede şi ceea ce vă pot spune este că astăzi am lucrat cu colegii mei cu care vom merge mâine, să ne conturăm şi noi un punct de vedere pe care-l vom prezenta preşedintelui. (...) Mi-aş dori ca să găsim un teren comun de discuţii şi de înţelegere. Sigur, cred că ăsta e scopul unor astfel de consultări. Sau, în fine, poate preşedintele nu vrea să ne spună nimic şi doreşte să afle de la noi ce vrem să facem în continuare. Nu ştiu. Vedem. Mâine, după consultări, vom putea să vorbim", a declarat Tăriceanu la Digi24, conform Agerpres.

Întrebat dacă există posibilitatea unui pact în legătură cu Justiţia între toate partidele în România, Tăriceanu a spus că nu ar refuza "de plano" o astfel de idee, dar depinde ce presupune acesta.

"Să vă spun ceva. Nu ştiu ce înseamnă un pact. Nu din cauza asta - că au mai fost şi că ar fi demonetizată ideea. N-aş refuza 'de plano' o astfel de idee. Dar depinde ce punem în el. Că trebuie să punem şi carne, şi legume, şi sare şi piper, de toate. Adică nu putem ca un pact să vizeze, nu ştiu, o înţelegere pe o bucăţică. (...) Ştiu bine ce vrem să-i spunem preşedintelui mâine. Numai că nu pot să vă spun astă seară. Nu pot să vă spun mai mult. Aştept să vedem dacă preşedintele... Nu ştiu dacă această idee îi aparţine preşedintelui. Nu ştiu dacă va solicita aşa ceva, dar punctul nostru de vedere, al ALDE, e structurat de multă vreme pe un lucru care e foarte clar: statul de drept înseamnă a avea în centru cetăţeanul cu drepturile şi libertăţile lui. Garantarea drepturilor şi libertăţilor trebuie făcută de cadrul legislativ şi de instituţii. Şi asta înseamnă statul de drept. Dacă statul de drept înseamnă protocoale, servicii de informaţii, procurori, judecători pe o filieră nesănătoasă, atunci poziţiile noastre n-au cum să coincidă", a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu.

