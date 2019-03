Tăriceanu, despre buget: Iohannis șicanează Guvernul. CCR nu are cum să-i dea curs favorabil

Inprofunzime.md

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a trimis bugetul la Curtea Constituţională pentru "a şicana" Guvernul şi a susţinut că CCR nu are cum să dea curs favorabil şefului statului pe acest subiect.

"În buget sunt măsuri economice şi sociale foarte importante. Preşedintele ce a ales să facă? Aţi văzut, este o şicanare evidentă a Guvernului. Eu nu-mi aduc aminte ca vreun preşedinte în trecut să fi trimis bugetul la Curtea Constituţională pentru că bugetul este, cu precădere, un apanaj al Executivului şi al Parlamentului şi el nu conţine elemente de constituţionalitate sau de neconstituţionalitate ca o lege diferită", a spus Tăriceanu, la România TV, conform Agerpres.

El a susţinut că preşedintele a trimis bugetul la CCR pentru a "şicana"Guvernul.

"Eu cred că a greşit foarte mult. Preşedintele s-a poziţionat ca (...) să fie liderul opoziţiei şi asta este o postură. Desigur, nu mai eşti preşedintele ţării, ai ieşit din matca constituţională, a prerogativelor constituţionale şi joacă acest rol. Nu este în regulă. Fără îndoială. Dar aşa consideră preşedintele că trebuie să facă. Eu cred că este prost pentru România. Adică, în loc să fie preşedintele tuturor românilor, a ales această postură. Eu cred că este o greşeală majoră", a precizat Tăriceanu.

El a subliniat că decizia CCR din 6 martie nu are cum să fie favorabilă preşedintelui.

"Pe 6 martie va fi decizia CCR şi, prin urmare, lucrurile se vor debloca, eu aşa consider că nu are cum CCR să dea curs favorabil preşedintelui pe acest subiect, ar fi o postură inedită în care, în afară de Guvern şi Parlament, am avea un jucător pe buget care nu are acest rol constituţional", a adăugat Tăriceanu.

