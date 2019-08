Surse: Iohannis, îngrijorat de propunerile de comisar european făcute de Dăncilă

Preşedintele Klaus Iohannis este îngrijorat cu privire la propunerea Rovanei Plumb pentru funcţia de comisar european, cerându-i premierului să nu facă această nominalizare, au spus surse de la Cotroceni pentru Știrile PRO TV.

Şeful statului a precizat că este îngrijorat că cele două propuneri ar putea fi respinse în Parlamentul European. Dan Nica şi Rovana Plumb sunt propunerile Guvernului PSD pentru funcţia de comisar european.

Conform surselor citate, șeful statului a mai spus că premierul l-a sunat să-l anunţe de trimiterea propunerilor către Comisia Europeană, în ciuda discuţiei pe care au avut-o în prealabil.

Iohannis a afirmat că este îngrijorat de posibilitatea ca cele două propuneri să fie respinse de Paralmentul European, iar România să piardă portofolii importante de comisari, în timp ce caută propuneri noi. Totodată, președintele ar fi nemulțumit de faptul că a fost propusă Rovana Plumb, din cauza problemelor penale pe care le-a avut.

De asemenea, viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-ar fi spus premierului Dăncilă, într-o discuție recentă, că nu dorește persoane cu probleme penale. În această situație se află Rovana Plumb, pentru care procurorii DNA au cerut urmărirea penală în dosarul Belina pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Ea a fost salvată de PSD de începerea urmăririi penale.

Viorica Dăncilă a transmis după întâlnirea pe care a avut-o în 20 august cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen că a primit felicitări pentru gestionarea Preşedinţiei României la Consiliul UE. Discuţiile au vizat desemnarea noului comisar european din partea României.

"Am avut astăzi, la Bruxelles, o întâlnire extrem de plăcută și productivă cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o felicit pentru nominalizarea la conducerea viitoarei Comisii Europene și o asigur de sprijinul deplin al Guvernului României în eforturile asumate de consolidare a proiectului european. Am avut bucuria de a primi aprecieri și felicitări din partea Ursulei von der Leyen pentru modul în care am gestionat Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, un mandat de succes și un proiect care a consolidat poziția țării noastre la nivelul Uniunii.