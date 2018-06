Strategia PSD pentru eventuala promulgare de urgență a legilor justiției. ”Utilizăm toate căile legale”

''Liviu Dragnea ar trebui să dispară din viaţa publică!' - iată reacţia preşedintelui Iohannis, după ce şeful PSD, deşi a primit o a doua condamnare, a anunţat că nu îşi dă demisia nici de la partid, nici din fruntea Camerei Deputaţilor.

''Ar trebui să îşi ceară iertare de la victime şi nu de la infractori'' - este şi poziţia dură a sindicaliştilor din penitenciare după ce acelaşi Liviu Dragnea a compătimit "mii de puşcăriaşi" condamnaţi pentru abuz în serviciu. Sunt doar 73 astfel de cazuri, precizează lucrătorii din penitenciare. Liviu Dragnea a fost condamnat, în prima instanţă, la 3 ani şi jumătate de închisoare, cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu.

După ''ziua judecatii'' în partidul pe care îl conduce, din care a ieşit cu o susţinere totală a social-democraţilor, Liviu Dragnea a anunţat că va merge ''până la capăt'' şi a anunţat proceduri radicale, urgente, prin care să fie modificat Codul Penal.

Liviu Dragnea: ''Imi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea Codului Penal, probabil că n-o să mă ierte... Maniera pe care am avut-o de a avea o abordare procedural corectă în Parlament s-a dovedit că a fost una greşită. Am decis să fim mult mai fermi şi mai radicali cu tot ceea ce trebuie să facem''.

Aşadar, PSD va face toate demersurile pentru accelerarea procedurilor privind modificarea legilor justiţiei şi a codurilor penale. ''Scurtatura'' ar putea fi, din nou, ordonanţe de urgență date de guvern pentru schimbarea legislaţiei penale, fără ca modificările să mai fie dezbătute. În plus, efectele vor fi imediate.

Preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat şi spune că PSD a devenit un grup de lobby pentru un infractor.

Klaus Iohannis: ''Dragnea, după a doua condamnare, ar trebui să dispară pur şi simplu din viaţa publică românească. Cum să conducă România u om care e condamnat în două dosare, ce credibilitate poate să aibă? Trebuie mare grijă, societatea civilă trebuie să fie alertă şi în momentul în care există o OUG precum OUG 13 să protestăm cu toată fermitatea.''

Liviu Dragnea are şi o justificare pentru nevoia urgenţă de a schimba legislaţia penală.

Liviu Dragnea: ''Imi cer iertare acum, în faţa dumneavoastră, şi în faţa celor care ne privesc, miilor de romani care unii stau în puşcărie pe un articol neconstituțional, alţii sunt târâţi în tribunale pe baza aceluiaşi articol sovietic, iar alţii sunt târâţi pe la DNA şi mai sunt şi alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu ştiu că au dosar. Îmi cer iertare că a durat atât de mult elaborarea Codului Penal.''

Sindicaliştii din penitenciare îl contrazic dur pe şeful PSD, condamnat în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

Sorin Dumitrașcu, preşedinte sindicat penitenciare: "Acesta a spus că sunt mii de deţinuţi închişi în penitenciare pentru abuz în serviciu, în realitate aceştia sunt doar 73. Nu ai niciun motiv ca demnitar să ceri iertare criminalilor, violatorilor, tâlharilor. Dintre toţi cei condamnaţi, el este singurul caz în care se pune în discuţie deturnarea anumitor fonduri care erau destinate pentru copii, pentru protecţia socială, a copiilor cu probleme".

Comitetul executiv al PSD a decis şi ''utilizarea tuturor căilor legale pentru consolidarea autorităţii Curţii Constituţionale, astfel încât deciziile definitive ale acestei instanțe să fie respectate şi puse în executare de toate autoritățile”.

Aşadar, o altă strategie a PSD ar putea fi suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, iar apoi revocarea şefei DNA şi promulgarea modificărilor legilor justiţiei - de urgenţă - de către preşedintele interimar.

Liderii PSD spun că vor veni chiar luni cu un plan care va fi aplicat rapid, punct cu punct.

