Sorin Cîmpeanu oferă noi explicații după demisia de la Ministerul Educației

"Este o demisie care a venit din dorința de a elimina presiunea nedreaptă și ilogică asupra reformei în educație, fiind evidentă deturnarea discuțiilor din spațiul public spre alte zone total străine interesului a sute de mii de profesori și a milioane de copii și tineri. Este o demisie care a venit din dorința de a nu periclita reforma educației și parcursul noilor legi ale educației”, a transmis ministrul.

El a precizat că a fost în repetate rânduri ținta unor atacuri injuste și nefondate.

“Deși am explicat de fiecare dată și am demontat toate acuzele care mi s-au adus, toată seria de atacuri din ultima vreme nu ar fi făcut decât să ducă în derizoriu o reformă adevărată, la care s-a muncit ani de zile. Tocmai pentru că am crezut și voi crede până la capăt în acest proiect, și pentru că doresc să îl vad devenind realitate, am luat decizia de a demisiona. Am inițiat reforma sistemului de învățământ, pregătind implementarea 'României Educate' și am făcut pași importanți pentru o finanțare mai bună a sistemului de învățământ și pentru accesul egal al tuturor copiilor la educație. Acestea sunt lucruri care vor rămâne", a mai spus el.

Iohannis a semnat decretul privind demisia

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat vineri, decretul prin care a luat act de demisia lui Sorin Cîmpeanu, ministrul educației și pe cel prin care l-a desemnat pe Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca ministru interimar al Educației.

Amintim că Sorin Cîmpeanu a demisionat, joi seara, din funcția de ministru al Educației. Demisia ministrului a venit în contextul acuzațiilor de plagiat.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 30-09-2022 16:36