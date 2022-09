Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației

Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul pe Facebook.

"Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ", a scris ministrul pe Facebook.

Demisia ministrului vine în contextul acuzațiilor de plagiat.

Sorin Cîmpeanu a făcut și un bilanț al activității sale ca ministru.

"Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul în CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine. Mi-am început mandatul într-o criză sanitară fără precedent și am luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă la școală cu prezență fizică. Am militat în mod constant și am asigurat cadrul legal pentru ca finanțarea educației să crească", a scris el.

El a punctat că în mandatul de ministru al educației a reușit schimbări care au pus bazele reformei “România Educată”:

"1. un sistem de educație timpurie integrat, prin preluarea creșelor în sistemul de învățământ;

2. îndeplinirea jaloanelor PNRR care asigură suportul financiar atât de important pentru reforma sistemului de învățământ; am preluat mandatul cu un buget de 1 miliard euro pentru educație, iar acum educația are doar în PNRR un buget de 3,6 miliarde de euro. Până acum am contractat și sunt în derulare toate cele 1402 proiecte pentru reducerea abandonului școlar - prima rundă (1,14 miliarde lei) și toate cele 61 de proiecte pentru digitalizarea universităților românești (1,24 miliarde lei);

3. organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director în școli;

4. mărirea burselor elevilor;

5. recunoașterea meritelor olimpicilor prin recompensarea acestora la justa valoare;

6. rezolvarea problemei decontării integrale a navetei elevilor;

7. demararea reformării planurilor-cadru și curriculumului aferent - o schimbare atât de mult așteptată;

8. extinderea programului Masă caldă în școli de la 150 de unități la 450 de unități de învățământ;

9. introducerea învățământului dual la nivel universitar;

10. internaționalizarea universităților românești prin reglementarea diplomei joint degree;

Și multe altele………",

El a adăugat că a elaborat proiectele Legilor “România Educată” și a parcurs procedura de dezbatere publică, în urma căreia a finalizat cele două proiecte, preluând foarte multe amendamente care au adus plus valoare, astfel încât aceste proiecte sa răspundă pe deplin așteptărilor și nevoilor reale ale societății.

Sorin Cîmpeanu: Sunt omul care construiește și nu sunt omul care dărâmă!

"Sunt omul care construiește și nu sunt omul care dărâmă!

Cu toții avem obligația să contribuim și să susținem reforma în educație! Cred în România Educată și voi susține Legile România Educată din calitatea mea de profesor, de rector și de senator. Proiectele legilor România Educata reprezintă cea mai buna șansa pentru o educație așa cum cred ca ne dorim cu toții. Altfel, în lipsa unui acces echitabil la o educație de calitate, vor fi și mai mulți oamenii care nu percep conținuturi și nu înțeleg adevăratul sens al cuvintelor. Le mulțumesc tuturor celor care, cu onestitate, au ales sa susțină educația!", a conchis el.

Amintim că PressOne.ro a scris că Sorin Cîmpeanu și-a însușit în 2006, cu modificări neînsemnate, 92 pagini din munca a doi universitari alături de care a semnat în 2000 – ca al patrulea autor – nouă pagini dintr-un curs universitar.

Președintele USR: Un plagiator mai puţin în guvern

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a afirmat, după anunţul demisiei ministrul Educaţiei că în Guvern este ”un plagiator mai puţin”. ”Aşteptăm şi demisia celuilalt: Ciucă”, a punctat el.

”Un plagiator mai puţin în guvern. N-a mai prins moţiunea USR de marţi. Aşteptăm şi demisia celuilalt: Ciucă”, a scris, pe Facebook, Cătălin Drulă.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 29-09-2022 21:19