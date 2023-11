Șeful ANPC, despre verificarea averii la cererea USR: Iahtul plutește în mintea acestui parlamentar și a lui Clotilde Armand

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat pentru News.ro, că sesizarea unui parlamentar USR ca Agenţia Naţională de Integritate să îi controleze averea se transformă într-o fumigenă şi a explicat că în 23 octombrie a trimis un e-mail către ANI şi către Oficiul de spălare a banilor să verifice afimaţiile făcute în spaţiul public de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand legate de spălarea banilor şi de o eventuală lipsă de integritate a sa.

“Această iniţiativă a parlamentarului USR, ca de obicei se transformă din nou într-o fumigenă, aşa cum ne-a obişnuit această formaţiune politică. De ce spun acest lucru? Pentru că în data de 23 octombrie, deci cu zece zile înaintea adresei pe care a înţeles să o facă acest parlamentar, am transmis un mail către Autoritatea de verificare a integrităţii funcţionarilor publici, către ANI şi către Oficiul care supraveghează eventuala spălare a banilor, prin care am solicitat ca toate afirmaţiile făcute de Clotilde Armand în spaţiul public, legate de spălarea banilor, orice lipsă de integritate a mea sau a oricărui membru al familiei mele să fie verificate”, a declarat Horia Constantinescu.

El a răspuns fiecărei acuzaţii aduse de către parlamentarul USR. Astfel, Horia Constantinescu afirmă că iahtul invocat nu a valorat niciodată 250.000 de lei, cât susţine deputatul USR Mihai Badea.

”Iahtul nu face niciodată și nu a făcut acești bani”

“Se vorbeşte în acest mesaj despre un yacht de 250.000 de euro. Iahtul de 250.000 de euro pluteşte în mintea acestui parlamentar şi în mintea colegei lui de partid, Clotilde Armand. Iahtul mi-ar plăcea să îl vândă fosta mea soţie cu 250.000 de euro. Poate îl cumpără chiar formaţiunea USR.

Iahtul nu face niciodată şi nu a făcut aceşti bani cred că de la momentul la care el a fost construit, nou nouţ. Este o barcă din 2008, pe care am avut-o închiriată de una dintre firmele familiei mele, timp în care s-au făcut o grămadă de reparaţii, fiind foarte veche, pe care soţia mea a ales să o păstreze cumpărând-o cu maxim 30.000 de euro în urmă cu foarte mulţi ani.

Dacă această barcă face atâţia bani şi doar noi am greşit să o cumpere USR-ul. O să vorbesc cu fosta mea soţie să le facă o reducere de 10% şi să depună banii şi ei în mod transparent, în conturile fostei mele soţii”, a afirmat preşedintele ANPC.

De asemenea, el a mai declarat că ferma în legătură cu care mai este acuzat este una în paragină, construită acum mai bine de 30 de ani, achiziţionată la preţul pământului agricol din zona respectivă.

“Ferma despre care se vorbeşte este o fermă în the middle of nowhere, într-o zonă aridă. A fost o fermă părăsită, o fermă construită înainte de 1989. Este o fermă pe care eu am vrut să o construiesc şi să o pregătesc pentru ceea ce imaginam eu că o să fie la momentul acela pensia mea. Nu are nici terenuri agricole.

Este o adunătură de grajduri vechi şi de construcţii, într-o avansată stare de degradare. Este în localitatea Tuzla din judeţul Constanţa. Nu reprezintă altceva decât o achiziţie făcută în trei ani la un preţ al pământului agricol de acolo şi nicidecum la nişte sume fabuloase, chiar cele trecute în declaraţia de avere”, a mai precizat Horia Constantinescu.

Preşedintele ANPC a explicat şi acuzaţiile de spălare de bani care îi sunt aduse.

”Din păcate, aceștia ocupă încă funcții publice”

“Spălarea de bani din Panama reprezintă nivelul intelectual al celor care fac astfel de afirmaţii. Din păcate, aceştia ocupă încă funcţii publice şi este cutremurător faptul că, ajung în astfel de funcţii persoane care nu au nici o noţiune financiar-contabilă, nici o noţiune pare se nici legată de actele normative în vigoare.

Nu poţi plăti facturi în altă ţară decât în anumite condiţii şi cu toate avizele necesare pentru a transfera bani. Deci niciodată familia mea sau eu nu am transferat în vreun cont din altă ţară, alte sume decât cele pentru plata, de exemplu cazării la un hotel sau factura unor avocaţi şi nicidecum sutele şi zecile de mii de euro de care aceşti adolescenţi întârziaţi fac vorbire.

Este cutremurător, repet, că aceste persoane lansează în continuare în spaţiul public absolut nişte bazaconii din dorinţa de a capitaliza, probabil politic ineficienţa lor într-o manieră în care să fie privită ca o luptă de clasă, înţeleg, pe care aceştia o duc cu absolut toţi cei de care se pot agăţa pentru un plus de imagine”, a mai transmis Horia Constantinescu.

El a mai menţionat că nu a pretins niciodată că are o familie săracă, dar toate tranzacţiile făcute au fost realizate în mod transparent.

“Nu am pretins niciodată că suntem o familie săracă. Dividendele pe care soţia mea le-a încasat în perioada când eram căsătoriţi, împreună decideam, pentru că erau banii familiei, încotro să-i îndreptăm. Pentru dividendele pe care aceasta le-a încasat, a plătit taxe şi impozite. Aşa era normal.

În urma divorţului de acum doi ani lucrurile care au nevoie de o administrare şi în perioada imediat următoare, eu am ales, în urma unei tranzacţii depuse la notar şi înregistrate ca să rămână în administrarea lor. Nu întotdeauna doi oameni care se despart aleg să se războiască unul cu celălalt. Mă consider un bărbat şi un bărbat trebuie să se gândească la cei care au momentan dat au făcut parte din familia lui.

Am lăsat lucrurile în administrarea lor. În urma acestei tranzacţii s-a stabilit în modul cel mai transparent o sultă din care soţia mea, tot în virtutea banilor încasaţi în modul cel mai transparent, mi-a vărsat în contul bancar, până la acest moment, o parte din ceea ce s-a stabilit atunci. Lucrurile nu au nici o altă formă decât, eventual, nebuloasa din mintea unora în raport cu lipsa mea de integritate”, a mai declarat Horia Constantinescu.

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate au deschis un dosar de evaluare a averii secretarului de stat Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), demnitar promovat de Liviu Dragnea şi susţinut de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, ca urmare a sesizării depuse de către deputatul USR Mihai Badea, conform anunţului făcut chiar de către deputat.

Decizia ANI de a declanșa evaluarea averii și a modificărilor acesteia confirmă că există niște lucruri dubioase pe-acolo, nu doar mi s-a părut mie”, a afirmat deputatul USR Mihai Badea.

