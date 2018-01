Şedinţă UDMR, înaintea votului pentru guvernul Dăncilă. "Nu se mai poate continua aşa"

Inquam Photos / George Calin

Votul UDMR ar putea să se dovedească decisiv luni, astfel că liderii Uniunii aşteaptă până în ultima clipă pentru a-şi anunţa poziţia faţă de noul cabinet.

UPDATE 11:05 Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat luni dimineaţă la RFI că „mai mult decât în alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui să aibă într-adevăr eficienţă, pentru că practic, într-un an şi o lună, partidele de guvernământ schimbă al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua aşa, la fiecare şase luni mai schimbăm câte un prim-ministru”.

Cseke mai spune că „despre descentralizare, în programul de guvernare este o jumătate de propoziţie, fără termene, fără plan de acţiune asumat şi aşa mai departe. Ministerele trebuie să înceapă să se mişte şi în cât mai scurt timp, în câteva luni, aceste chestiuni să pornească. Infrastructura. Pe lângă unele greşeli de redactare legate de capitolul de infrastructură, care sunt greşeli elementare, anumite tronsoane sunt trecute la alte autostrăzi, trebuie ca aici să începem să avem într-adevăr eficienţă”.

Întrebat dacă asta înseamnă că UDMR va vota împotriva Guvernului Dăncilă, Cseke Attila a evitat un răspuns direct: „UDMR nu este o anexă a acestei coaliţii de guvernământ", a spus el.

Grupurile parlamentare ale UDMR se reunesc luni, în şedinţă, înaintea şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru votul de învestitură a noului Guvern. Informaţia a fost confirmată pentru AGERPRES de liderul deputaţilor UDMR, Korodi Attila.

Marţea trecută, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după o întâlnire cu liderul PSD Liviu Dragnea şi premierul desemnat, Viorica Dăncilă, că Uniunea va aştepta programul de guvernare şi lista Cabinetului pentru a decide cum va vota la învestirea noului Guvern.

"Vom aştepta programul de guvernare, vom aştepta lista Cabinetului, pentru că nu am discutat despre miniştri, este treaba lor când vor lua o decizie şi vor fi miniştri, dar important este că prima dată am avut ocazia de a vorbi cu doamna Dăncilă, premier desemnat, şi de a asculta ce are de gând să facă mai departe dacă va primi votul de învestitură. Decizia o vom lua luni, după audierile din comisiile de specialitate, la şedinţa grupurilor reunite", a afirmat liderul UDMR.

Sâmbătă, Kelemen Hunor a declarat, în cadrul aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Conferinţei Tineretului Maghiar, că din discuţiile avute cu preşedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reieşit că noul program de guvernare "arată de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri".

"A citit careva planul de guvernare? Ştiu că Balint l-a citit şi mi-a spus că arată de parcă ar fi scris în Ministerul Agriculturii, printre două beri. Se va decide săptămâna viitoare referitor la acest plan de guvernare şi ar fi foarte bine dacă v-aţi exprima şi voi părerea. Eu aş fi foarte bucuros ca mâine dimineaţă să citiţi acest program de guvernare şi să ne spuneţi ideile voastre până luni dimineaţa. Avem şi noi idei referitoare la perioada următoare pe care vrem să le prezentăm", a declarat preşedintele UDMR, potrivit traducerii oficiale.

Şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru votul de învestitură a noului Guvern este programată să înceapă la ora 15,00.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer