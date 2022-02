Secretarul de stat Tudor Buzatu, fiul unor lideri PSD, se compară cu Brătienii pentru a explica ascensiunea sa politică

Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu, cunoscutul lider PSD Vaslui, și al senatoarei PSD Gabriela Crețu, se compară cu Brătienii pentru a explica ascensiunea sa în politică, după numirea ca secretar de stat.

Tudor Buzatu a fost numit recent secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, structură condusă de Marian Neacșu, fost membru PSD. Buzatu este fiul lui Dumitru Buzatu, celebrul lider PSD și președinte al Consiliului Județean Vaslui și al senatoarei PSD Gabriela Crețu, dar spune că asta nu are nicio legătură cu numirea sa în Guvern, scrie Europa Liberă.

Buzatu spune că a crescut în sediul PSD și se compară cu familia liberală a Brătienilor.

„Am pus umărul, mi-am dedicat timpul, resursele financiare și cam toată viața acestei organizații. Sunt copilul părinților mei și eu sunt foarte mândru de acest lucru. Am văzut că toată lumea elogiază familia Brătianu, nu că ne-am compara, dar eu în mediul politic am crescut. Am auzit, respirat și mâncat politică. M-am educat pentru asta. Nu m-au luat de undeva și m-au pus într-o funcție, m-au luat dintr-o organizație unde sunt hiperactiv. Dar, da, părinții mei sunt Dumitru Buzatu și Gabriela Crețu (n.r. – senatoare PSD)”, este poziția proaspătului secretar de stat.

Tudor Buzatu consideră că nu mai poate fi catalogat drept un tânăr în politică pentru că se apropie de 40 de ani și adaugă ironic, subliniind că este o glumă: „din păcate, nu îmi pot ucide părinții”.

”Nu pot aștepta să moară părinții ca să fac ceea ce îmi doresc”

Spune că nu i-a fost ușor să facă parte dintr-o familie expusă politic.

„Nu pot aștepta să moară părinții ca să fac ceea ce îmi doresc. Probabil, că a contribuit și faptul că sunt copilul părinților mei. Eu spun că într-o măsură mică”, a fost mesajul noului secretar de stat.

Nu este prima dată când Tudor Buzatu, fiul social-democratului Dumitru Buzatu şi al senatoarei Gabriela Creţu, este numit secretar de stat.

În 2018, acesta era pus secretar de stat în aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice.