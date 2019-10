Se amână votul pentru investirea Guvernului. PNL negociază și caută susținere

Votul pentru investirea Guvernului Orban a fost programat peste o săptămână. Social-democrații și-au impus calendarul, deși liberalii voiau ca noul executiv să fie votat chiar marți.

Până la vot, cei de la PNL negociază și caută susținere, mai ales că Ludovic Orban spune că, după două săptămâni de discuții cu parlamentarii, are doar un vot în plus față de numărul minim necesar.

Fără să fie parlamentar, Ludovic Orban a participat la şedinţa conducerii celor două camere ale Parlamentului pentru a le cere aleşilor să voteze cât mai repede noul executiv. Orban ar fi vrut ca cei 16 miniştri propuşi să fie audiaţi luni şi marți dimineaţă, iar votul de investire să fie organizat marți după prânz.

Pro TV

Ludovic Orban, preşedinte PNL: „Sunt urgențe majore care reclamă investirea Guvernului."

Varianta a picat mai ales în condiţiile în care Victor Ponta a decis să nu mai susţină PNL. Social-democraţii au propus ca votul de investire să fie dat joi, dar liberalii au respins ideea pentru că parlamentarii catolici şi în special cei de la UDMR, susţinători ai liberalilor, ar fi atunci în teritoriu, prezenţi la două mari sărbători religioase.

Teodor Meleșcanu, preşedintele Senatului: „Miercuri va fi Colectiv şi joi e voia morţilor. Dar care e problema cu Colectiv?”

Pro TV

În cele din urmă, conducerea celor două camere a stabilit ca miniştrii să fie audiaţi marţi şi miercuri, în şedinţe programate în premieră pe parcursul a două zile, iar executivul să primească votul de investire luni, 4 noiembrie.

Calculele liberalilor nu arată prea bine. Ludovic Orban spune că are susţinerea a 225 de parlamentari, plus a altor 9 aleşi de la care are promisiuni ferme că îl vor susţine. Ar mai fi şi alţi 20 de parlamentari pe care liberalii i-au contactat în ultimele zile pentru a purta negocieri, dar de la care nu au angajamente ferme că se vor prezenta în ziua votului.

În aceste condiţii, Orban a reluat discuţiile cu liderii formaţiunilor care au dat jos cabinetul Dăncilă şi a semnat cu USR, ALDE, UDMR şi cu minorităţile un acord politic de colaborare. Se angajează să discute din nou despre alegeri anticipate, să susţină proiectele mari de infrastructură, dar şi să nu taie din pensii şi salarii.