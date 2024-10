Scoaterea din cursa prezidențială a Dianei Șoșoacă rupe coaliția PSD-PNL. USR încearcă să profite și plusează cu moțiunea

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că rupe înțelegerea cu PSD, dar că miniștrii partidului său rămân în cabinetul lui Marcel Ciolacu pentru a ”semnala abuzurile” acestuia.

Socialiștii îl ironizează și spun că ruperea coaliției nu este decât o declarație strict politică și de imagine. În toiul acestui scandal, Elena Lasconi, președinta USR, a anunțat că strânge semnături pentru a da jos guvernul cu doar două luni înainte de expirarea mandatului.

Nicoale Ciucă a postat, luni seară, un video în care anunță că rupe coaliția de guvernare. Cei 9 miniștri PN rămân touși în guvern însă cu rol de monitorizare al eventualelor abuzuri ale social-democraților.

Reporter: Cei din PSD spun că mimați această rupere a coaliției din punct de vedere politic.

Nicolae Ciucă, președinte PNL: ”Dacă i se pare cuiva că mimez faptul că am întrerupt orice dialog politic, atunci nu-mi rămâne decât să subliniez faptul că cei din PSD încearcă să iasă din această situație pe care au creat-o, încercând să mențină atenția asupra PNL și pe faptul că putem să avem în continuare un dialog politic, o relație la nivel de lideri. Așa cum am anunțat am întrerupt orice dialog politic cu PSD”.

Imediat după ce Curtea Constituțională a anunțat decizia de a-i interzice Dianei Șoșaocă de a candida, PNL a acuzat un scenariu pus la punct de PSD ca să își favorizeze astfel candidatul, pe Marcel Ciolacu.

”Dăm foc tuturor podurilor dintre noi și PSD”, au susținut liberalii arătând că PSD-ul revine la tehnici bolșevice.

Florin Roman, deputat PNL: ”Dacă fac o prostie prin OUG, vom încerca prin parlamement să mergem pe legea de respingere dacă acelei ordonanțe dacă ea este abuzivă. Este război pe toate fronturile”.

Vasile-Daniel Suciu - președintele Camerei Deputaților: ”Încerc să înțeleg cum poți să pleci de la guvernare, dar în același timp să fii la guvernare. Toată lumea din această țară înțelege că dacă pleci de undeva îți iei lucrurile, catrafusele, deschizi ușa și o închizi după tine. Nu poți să să spui că ieși de la guvernare, dar stai că să-ți păzești partenerii. Să ne păzească pentru ce?”

Fără să se consulte cu liberalii, președinta USR Elena Lasconi a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ciolacu și i-a cerut liderului PNL Nicolae Ciucă, să semneze moțiunea dacă își dorește să se rupă cu adevărat de PSD.

Elena Lasconi - președintele USR: ”Am un mesaj pentru foști nostri parteneri de la PNL, aveți câteva ore să le arătați românilor de partea cui sunteți. De partea poporului sau de partea lui Ciolacu. Câteva ore. Știu că este greu să te îndepărtezi de pungile cu bani de la guvern, știu că este greu mai ales că toți primarii din țară așteaptă ceva ca să vă sprijine în această campanie.”

Cu cei 59 de parlamentari ai săi, USR nu întrunește decât jumătate din numărul de semnături necesare pentru a iniția moțiunea de cenzură.

Pentru ca demersul să aibă succes, ar trebui votul tuturor aleșilor de la USR, AUR și a majorității celor din PNL.

Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu a anunțat în repetate rânduri că își va da demisia daca PNL părăsește guvernarea.

