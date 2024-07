Scandalul provocat de Diana Şoşoacă în Parlamentul European, în presa internațională: ”A scos un urlet”

Ea a fost expulzată din sala de ședințe din Strasbourg după ce a ţipat în timpul unei dezbateri care a urmat discursului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP, potrivit News.ro.

Mai exact, incidentul a avut loc în timpul unui discurs al liderului francez al grupului Renew (liberal), Valérie Hayer, care îi cerea Ursulei von der Leyen "să facă tot posibilul pentru a înscrie dreptul la avort în Carta europeană a drepturilor fundamentale".

Diana Iovanovici Şoşoacă, membră a partidului de extremă dreapta S.O.S. România şi deputat neafiliat, a scos un urlet, întrerupând discursul doamnei Hayer, spre enervarea preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, scrie AFP.

"Este a treia oară când faceţi acest lucru. Solicit ca deputatul să fie escortat din sală", a spus Roberta Metsola.

Diana Iovanovici Şoşoacă nu s-a dat bătută, continuând să vocifereze în timp ce aprozii, personalul însărcinat cu buna desfăşurare a lucrărilor adunării, încercau să o îndrume spre ieşirea din hemiciclu.

"V-aş ruga, de asemenea, să nu ţipaţi la aprozi", i-a spus Roberta Metsola. "Cred că aţi vorbit destul", a adăugat preşedinta Parlamentului European.

Luând din nou cuvântul, Valérie Hayer a văzut în acest incident "o dovadă, dacă mai era nevoie, că este fundamental şi urgent să apărăm dreptul la avort în întreaga Europă".

Anterior, în timpul discursului Ursulei von der Leyen, care candidează pentru un al doilea mandat, Diana Iovanovici Şoşoacă s-a făcut remarcată prin afişarea unei botniţe pe care şi-a pus-o în faţa gurii.

Această creştină ferventă a propus, de asemenea, aducerea unui preot pentru a "binecuvânta" şi "purifica" Parlamentul European, potrivit presei, notează AFP.

Acesta este primul mandat european pentru avocata în vârstă de 48 de ani, care a anterior a făcut parte din Parlamentul României. Aleasă senator al României în 2020 pe lista partidului de extremă dreapta AUR, ea este cunoscută pentru opoziţia sa faţă de măsurile anti-Covid şi faţă de vaccinarea împotriva virusului, exprimată pe reţelele sociale.

La un an după ce a fost aleasă pe lista AUR, ea a fost exclusă din partid pentru că a prejudiciat interesele şi imaginea partidului şi a refuzat să urmeze strategia grupului. A fondat apoi micul partid S.O.S. România - notează AFP.

Când era senator, a introdus un proiect de lege prin care cerea României să anexeze anumite teritorii ucrainene. În 2022, ea a cerut, de asemenea, ca România să părăsească UE, menţionează AFP, care mai precizează că Diana Iovanovici Şoşoacă şi-a exprimat intenţia de a candida la preşedinţie în noiembrie.

Şi POLITICO a menţionat incidentul cu Şoşoacă în live blogul pe care îl ţine despre votul în privinţa Ursulei von der Leyen şi a postat pe X un video cu momentul:

???? Romanian MEP Diana Șoșoacă was expelled from the European Parliament chamber after shouting and disrupting a speech.

Follow our live blog for more from Strasbourg, as we await the Parliament's decision on a second term for Ursula von der Leyen: https://t.co/0kCY49gQa5 pic.twitter.com/sZOMQ1Bwpi