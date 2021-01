Românii sunt fruntași la vaccinări în UE. Cîțu: ”România reușește să rămână în top”

Premierul Florin Cîțu afirmă că România stă foarte bine la capitolul vaccinare împotriva noului coronavirus, cel puțin la nivel european.

Șeful Guvernului a declarat că această campanie ”merge foarte bine”, iar România a fost și pe locul 1 în UE, în 25 ianuarie, în ceea ce privește ”media de vaccinări zilnice”.

”Există, așa, un sentiment ciudat. Merge foarte bine, toate cifrele arată că merge foarte bine. Pe 25 eram pe locul întâi în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de vaccinări, o medie de vaccinări zilnice. Deci, pe locul întâi, Uniunea Europeană, România la vaccinări. Rămânem în top 6 în ceea ce privește vaccinările, toată campania de vaccinare, deci cam 2,5 % din populație care trebuie vaccinată este vaccinată. Și trebuie să spunem acest lucru. Cu reursele pe care le avem, resurse limitate, România reușește să rămână în top” - a declarat premierul Florin Cîțu.

În ceea ce privește problemele apărute din cauza scăderii numărului de doze de vaccin care au fost livrate de Pfizer, Cîțu spune că toate țările s-au confruntat cu această situație.

”Totuși, România are o campanie de vaccinare de succes. Avem peste 500.000 de oameni vaccinați. Așa cum am spus, întâi personalul medical pentru că vrem să nu mai avem focare în spitale, vrem ca medicii să fie acolo și să poată să facă față situației. Persoanele în vârstă, bolnavii cronici rămân obiective principale, prioritare, și le menținem și în perioada următoatre chiar și în aceste condiții în care am avut mai puține vaccinuri.” - a mai spus șeful Guvernului.

Cîțu a mai precizat faptul că, săptămana trecută, România a primit mai puțin cu 90.000 de vaccinuri, dar că au fost afectați doar ”vreo 20.000 -30.000 de persoane”.