Robert Negoiță: „PSD să-și ceară scuze”. Ciolacu: „Robert, te aștept la partid”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat miercuri că este dispus să revină în PSD, cu condiţia ca partidul să fie determinat să-şi să-şi ceară scuze public pentru modul în care a condus România în ultimii ani.

El mai solicită PSD să-și asume nişte "acţiuni, principii şi valori fără de care PSD nu are viitor".

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a răspuns, ulterior, lui Robert Negoiţă, pe Facebook, spunându-i că îl aşteaptă în partid şi vrea să construiască împreună o nouă echipă.

Negoiță: „PSD a însemnat numai dezamăgiri”

Robert Negoiță a declarat, cu referire la revenirea sa în PSD, că Partidul Social Democrat a însemnat, pentru el, numai dezamăgiri.

"În ultimii ani, pentru mine, PSD a însemnat numai dezamăgiri. Acum câteva luni, am aflat din presă că am fost suspendat. Recent, tot din presă, am aflat că acea suspendare a fost anulată şi că sunt invitat înapoi în partid. Am analizat cu foarte multă atenţie această invitaţie şi posibilitatea de a mă reîntoarce. Am ajuns astfel la concluzia că sunt dispus să revin, dar doar dacă partidul este determinat sa-şi asume nişte acţiuni, principii şi valori fără de care PSD-ul nu are viitor", precizează Negoiţă într-o scrisoare deschisă adresată conducerii PSD, postată pe Facebook.

Potrivit acestuia, PSD trebuie să transparentizeze "de îndată tot ceea ce presupune cheltuirea banului public, dar mai ales tot ce s-a cheltuit în ultimii ani", să-şi asume în procedură de urgenţă iniţierea unei propuneri legislative care să oblige instituţiile statului "ca orice leu cheltuit din bugetul public să fie făcut într-un mod transparent", precum şi iniţierea unui proiect care să modifice Legea Achiziţiilor Publice, astfel încât societăţile comerciale să parcurgă doar o singură dată procedura de calificare necesară pentru achiziţiile publice, iar, în ceea ce priveşte procedura de licitaţie, aceasta să necesite doar oferta tehnico-financiară.

Acest sistem ar face, în opinia lui Robert Negoiţă, ca achiziţiile publice să dureze mult mai puţin, riscul de contestaţii şi procese interminabile să fie mult mai mic, iar "furtul legal" al banilor publici ar fi stopat.

Totodată, primarul Sectorului 3 solicită conducerii PSD să-şi ceară scuze public pentru modul în care a fost condusă România în ultimii ani.

"Mă refer în principal la: tentativele repetate de a modifica legislaţia fără consultare publică şi fără transparenţă; abordarea iresponsabilă referitoare la buget, în general, şi la modul în care a fost tratată administraţia locală, în mod special, la reaua credinţă ce a dominat aproape în totalitate politica bugetară în ultimii ani; nerespectarea angajamentelor din programul de guvernare propus în campania din 2016, printre care inclusiv faptul că nu au realizat Legea răspunderii magistraţilor, despre care au vorbit mult şi nu au făcut nimic; lipsa reformelor în zone esenţiale ale societăţii”, a scris Negoiță.

Ciolacu: „Robert, te aştept la partid”

Marcel Ciolacu i-a răspuns lui Robert Negoiță tot prin intermediul Facebook., spunându-i că îl așteaptă la partid, alături de o echipă nouă.

"Robert, te aştept la partid alături de o echipă nouă, pe care vreau să o construim împreună! Trecutul nu îl putem schimba, prezentul este o consecinţă a trecutului. Dar împreună putem schimba viitorul!", a scris Ciolacu în comentariu.