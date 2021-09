Replica USR, după ce Cîțu a cerut anchetă la Ministerul Sănătății: Chiar el a coordonat această campanie care este un eşec

După ce premierul Florin Cîțu a anunțat că vrea anchetă la Ministerul Sănătății despre cum a fost pregătită venirea valului patru al pandemiei, USR spune că el este cel care a coordonat campania de vaccinare, dar că fostul ministru o să ofere explicații.

"Ioana Mihăilă o să explice în cursul zilei de azi sau mâine şi a explicat şi la bilanţ exact ce a făcut şi cum a pregătit ministerul, deşi i s-au pus multe beţe în roate, deşi a avut loc alocări insuficiente şi a cerut în fiecare lună bani suplimentari de la premierul Cîţu şi a fost ţinută în şah. Cu toate astea, a făcut nişte lucruri extraordinare pentru a pregăti tot sistemul pentru valul patru", a spus, la Palatul Parlamentului, Ionuţ Moşteanu, care este şi purtător de cuvânt al USR PLUS.

"Legat de vaccinare, Florin Cîţu, premierul în funcţie, a vrut să coordoneze această campanie de vaccinare. De când a preluat mandatul, din decembrie anul trecut, nu a vrut să lase la Ministerul Sănătăţii, a vrut să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. Dânsul, împreună cu Valeriu Gheorghiţă şi cu secretarul de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sănătăţii, a coordonat această campanie care este un eşec şi trebuie să spunem lucrul ăsta. Şi singurul responsabil pentru acest eşec este Florin Cîţu şi, în numele grupului parlamentar USR PLUS, îi solicit lui Florin Cîţu să vină în faţa Parlamentului pentru că românii trebuie să ştie, aşa cum îi place dânsului să spună, cu un raport despre campania de vaccinare", a punctat Moșteanu.

Potrivit acestuia, Florin Cîţu trebuie să explice în Parlament de ce România este pe penultimul loc în Europa în privinţa vaccinării anti-COVID.

"Este coordonatorul campaniei (premierul Florin Cîţu), a avut toate resursele la dispoziţie, resurse guvernamentale, s-au băgat milioane de euro în campania de comunicare şi să ne explice nouă şi românilor de ce este un eşec, de ce am ajuns să fim pe penultimul loc în Europa la vaccinare. Dânsul este responsabil", a adăugat Moşteanu.

El a menţionat că USR PLUS a susţinut de la început campania de vaccinare.

"Ne-am vaccinat, am spus public că trebuie să ne vaccinăm, am făcut o campanie de vaccinare separat, din iniţiativa partidului. Membrii au fost în stradă şi au dat materiale, îndemnând oamenii să se vaccineze. Am stabilit condiţii clare de participare la evenimentele USR PLUS, am avut Comitet Politic în care am primit numai colegi vaccinaţi. Avem Congres în care am anunţat de două luni că primim numai colegii vaccinaţi", a explicat deputatul.

În opinia sa, prim-ministrul a luat, în ultimele luni, "numai decizii contradictorii" în privinţa gestionării pandemiei de COVID-19.

Vlad Voiculescu: Ar trebui să cerem ajutor celorlalte țări europene. Măcar copiii să-i salvăm!

Fostul ministrul al Sănătății Vlad Voiculescu a scris, luni, pe pagina sa de Facebook în condițiile depășirii a 6.000 de cazuri noi de Covid pe zi ar trebui ca autoritățile din Romania să ceară ajutor celorlalte țări europene, "pentru ca „măcar copiii să îi salvăm”.

Voiculescu a făcut o paralelă între două perioade pentru a evidenția gravitatea situației actuale.

“????????????????????????-????????????????????????????:

1. maximum a fost de peste 6.000 de cazuri / zi;

2. 1400-1600 paturi ATI pentru pacienții Covid19, aproape toate ocupate.

????????????????̆????????:

1. Nu mai departe de mâine (marți – n.red.) vom depăși deja 6.000 de cazuri / zi

2. Conform datelor oficiale, la nivel național avem doar 1087 de paturi de ATI; În toată România mai erau astăzi doar 19 paturi libere; în București niciunul. Și totuși, ce am văzut peste weekend la televizor au fost imagini cu Superman Cîțu la Vama Veche. Bravo!”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Voiculescu spune că “’targetul de 1.600 paturi’ repetat papagalicește pare că a fost complet uitat chiar de către autorul acestuia acum când nu mai are niciun interes să arunce vina pe MS”.

Fostul ministru menționează că în ciuda faptului că autoritățile au transmis “de sute de ori”, spune el, că “avem o campanie de vaccinare de succes”, suntem pe locul 1 în Europa și pe locul 10 în lume la numărul de decese zilnice.

“Din fericire - și asta este singura veste bună in acest context - celelalte țări europene vor trece mult mai ușor prin acest val decât noi - o să le putem cere ajutorul, ceea ce premierul, dr. Arafat și ministrul Cseke ar trebui să facă imediat. Măcar copiii să-i salvăm!”, a încheiat fostul ministru mesajul.