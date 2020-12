Replica lui Orban la nemulțumirile din partid privind negocierile: „Formăm o echipă”

Ludovic Orban a spus că a respectat mandatul BPN la negocierile din coaliție, drept replică la nemulțumirile din partid referitor la modul în care conduce tratativele.

Anumite voci din interiorul PNL au spus că ar fi cedat ministere de forţă în schimbul conducerii Camerei Deputaţilor. Orban a răspuns că a respectat mandatul BPN "întru totul".

„Eu am respectat mandatul Biroului Politic întru totul. Mandatul (...) a fost acela de a merge pe una dintre variantele propuse. Prima variantă a fost acceptată, anume Florin Cîţu - premier şi preşedintele PNL - preşedintele Camerei Deputaţilor. A doua prevedere din protocol legată de respectarea ponderii a fost respectată: în structura Guvernului, PNL deţine premier şi nouă ministere, nu cum s-a prezentat în percepţia publică. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am respectat mandatul BPN. În ceea ce priveşte repartizarea ministerelor, sigur că nu mai suntem guvern monocolor, cum am fost în ultimul an şi o lună, avem parteneri, trebuie să ţinem cont de punctul de vedere al partenerilor. Nu trebuie să există nicio problemă - şi de la această premisă trebuie să plecăm - în faptul că un portofoliu e deţinut de o altă formaţiune politică din coaliţie. Noi suntem parteneri, formăm o echipă, avem un program de guvernare şi susţinem toate proiectele de dezvoltare ale României prin orice minister, indiferent cine conduce ministerul respectiv", a precizat Ludovic Orban sâmbătă seara, la finalul unei noi runde de negocieri în cadrul coaliţiei, potrivit Agerpres.

O presupusă tensiune cu liderii din Ardeal ai partidului nu există, a precizat președintele PNL.

„Între mine şi liderii din Ardeal la ora actuală nu există nicio tensiune. (...) Nu toată lumea poate fi mulţumită. În orice negociere, mai ales când e vorba de o coaliţie, nu poţi să iei tot. Practic e o împărţire care a fost făcută pe baza unor preferinţe care au fost exprimate. (...) Am avut ministere pe care toate cele trei partide au vrut să le deţină. Până la urmă e normal să apară şi cedări. Am încredere că pentru România e important să avem învestit cât mai rapid un guvern de profesionişti, de centru-dreapta", a mai spus Orban.

Întrebat dacă are în continuare susţinerea partidului pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, liderul PNL a amintit că a fost o decizie luată în unanimitate în cadrul Biroului Politic Naţional.