Reacții în PSD după semnarea Alianței Vestului de Arad, Cluj, Oradea şi Timişoara

Reacții critice în PSD la adresa Alianței Vestului semnată sâmbătă de primarii din Arad, Cluj-Napoca, Oradea şi Timişoara.

Adrian Bourceanu, consilier judeţean şi membru în CJEX PSD Neamţ, a criticat pe Facebook proiectul. „Aud că s-a inventat o aşa numită 'alianţa a vestului', care din punct de vedere economic se rupe de ceea ce însemnă România economică actuală. Cred sincer că nu a existat niciodată în istoria României de după 1918 un pericol mai mare la adresa integrităţii şi independenţei statului român ca acest concept care tinde să devină un 'brand' după modelul Italiei, cu referire nordul acestui stat. Aştept cu maxim interes ca în principal factorii diplomatici şi de decizie a guvernului român să clarifice în tandem cu 'românii' care au inventat acest atac la adresa României acestă 'nouă viziune'”, a scris Adrian Bourceanu.

„Mi-am propus sa analizez aceasta noua inventie PNL din mai multe motive. 1. Vreau sa vad unde este plus-valoarea. 2. Sunt dator colegilor din tara pentru ca, intamplator, este si primarul orasului meu implicat. Primul capitol de prioritati al aliantei primarilor populisti din Vest contine proiecte prioritare ale Guvernului PSD, dar in care aceste primarii nu au atributii. Am gasit totusi ceva Creşterea mobilităţii ecologice în zona metropolitană prin proiecte de tip tren / tramvai /troleibus / autobus electric / metrou metropolitan - SUCCES. In cadrul acestui capitol am mai gasit ceva ce contrazice declaratiile la nivel national a sefilor acestor primari! Sprijinirea legii parteneriatului public-privat pentru proiecte de infrastructură. Am ales sa pun drept “bullet point” semnul `100` pentru ca stiti si voi, mesajul dat de aceasta coalitie, fara atributii in domeniile propuse, nu este unul de unitate”, a scris europarlamentul PSD Emilian Pavel pe Facebook.

Primarii din Arad, Cluj-Napoca, Oradea şi Timişoara au semnat sâmbătă, la Timişoara, documentul de fundamentare a acestei asocieri, care de acum se va numi "Alianţa Vestului" (AVE) şi va avea ca scop dezvoltarea unor proiecte majore comune, printre obiective numărându-se şi inversarea trendului de plecare a forţei de muncă în afara graniţelor.

În acest sens, în primul trimestru al anului viitor, AVE va forma Asociaţia de Dezvoltare Interregională, care va primi un capitol dedicat de fonduri europene, obiectivul declarat al acestei asociaţii urmând a fi crearea unei prosperităţi reale în regiune, pentru stoparea migraţiei românilor în Occident şi aducerea înapoi a celor plecaţi.

Edilii Gheorghe Falcă (Arad), Emil Boc (Cluj Napoca), Ilie Bolojan (Oradea) şi Nicolae Robu (Timişoara) au subliniat că această alianţă nu este una cu viziuni separatiste teritorial, ci una europeană pe calea descentralizării, iar iniţiativa nu este îndreptată împotriva guvernului de la Bucureşti, pe care şi-l doresc partener.

Printre celelalte obiective asumate de AVE se regăsesc îmbunătăţirea radicală a mobilităţii între cele patru oraşe, accelerarea realizării proiectelor de autostrăzi Transilvania, Via Carpathia, Timişoara- Belgrad, dezvoltarea unei conexiuni de trenuri de mare viteză între cele patru oraşe, dezvoltarea unei reţele de transport public interregional şi intraregional, creşterea mobilităţii ecologice în zona metropolitană prin proiecte de tip tren, tramvai, troleibuz, autobuz electric, metrou metropolitan, susţinerea legii parteneriatului public-privat pentru proiecte de infrastructură, construirea a câte unui spital regional la Cluj şi la Timişoara.

"Am fost întrebaţi dacă această iniţiativă am pornit-o împotriva cuiva. Vrem să fie foarte clar că nu este împotriva cuiva. Nu suntem oameni ai negativului, ci oameni ai pozitivului. Iniţiativa ar trebui să ne permită să facem mai mult decât pană acum, să fim mai performanţi (...)", a declarat primarul Nicolae Robu.

Primarul Emil Boc a subliniat că proiectul AVE îşi doreşte ca împreună cu Guvernul României să colaboreze "pentru o Românie mai puternică şi mai bogată".

"Niciun stat din lume nu poate fi mai bogat dacă nu are oraşe şi comunităţi puternice şi bogate. AVE are la bază principiul subsidiarităţii, care stă la baza Uniunii Europene, anume că decizia trebuie să fie luată de autoritatea publică, pentru că este cea mai apropiată de nevoile cetăţeanului", a spus Emil Boc.

Edilul Clujului a mai adăugat că un alt aspect pe care-l vizează AVE este legat de descentralizare, afirmând că metoda de guvernare prin centralizare "este una ce aparţine trecutului".

"Numai aşa pot fi avute în vedere toate motoarele de dezvoltare economică. În UE sunt trei sute de regiuni. Dacă toate aceste motoare ar funcţiona la capacitate maximă, lucrurile ar merge mai bine. AVE îşi propune să folosească în interesul României aceste motoare de dezvoltare, pentru că vom avea cu toţii o Românie mai puternică şi mai dezvoltată", a menţionat Emil Boc.

Gheorghe Falcă a susţinut în mesajul său că AVE doreşte să transmită un mesaj de responsabilitate.

"Acest proiect înseamnă o fundaţie pentru direcţiile din platforma noastră. Este important când vorbim de obiective, să conştientizăm necesitatea", a spus primarul Aradului.

Ilie Bolojan a remarcat faptul că doar unindu-şi forţele şi energiile, cele patru oraşe vor fi mai prospere, mai atractive pentru investiţii din fonduri europene.

"Unul dintre obiectivele imediate este să constituim o Asociaţie de Dezvoltare Interregională, care să fie un partener al Guvernului, pentru ca în exerciţiul financiar viitor să aibă un capitol dedicat. Acesta este un obiectiv important şi credem că suntem un partener care poate fi luat în calcul pentru un astfel de proiect-pilot în România. (...) Conectarea mai bună dintre cele patru oraşe, rutier, atât feroviar, cât şi din punct de vedere al ideilor, al sistemelor informatice, al mediului universitar, ne propunem să fie un baraj pentru migrarea românilor în Europa", a arătat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, studiile arată că o bună parte din români optează pentru o migraţie internă, iar această dezvoltare economică, urmărită de AVE se doreşte a fi un factor de atracţie pentru ca aceia care caută un viitor mai bun să-l poată găsi în România.

"Vom extinde modelele de bună practică între noi, dacă ceva funcţionează bine într-unul dintre aceste oraşe, va fi preluat şi de celelalte şi astfel să recuperăm întârzierile pe care le avem", a conchis Ilie Bolojan.

Edilul Timişoarei a mai punctat că această iniţiativă este prin excelenţă în spiritul Declaraţiei de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, prin care se doreşte crearea unui for informal pentru schimburi de idei şi de experienţă între edilii oraşelor în cauză şi între administraţiile pe care le conduc.

