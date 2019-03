Reacția lui Cioloș după ce ICCJ a anulat decizia BEC: "Acum aveți cu cine vota"

Pro TV

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au votat în favoarea Alianţei 2020 USR PLUS, a anunţat preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, pe pagina sa de facebook.

"Acum aveţi cu cine vota! Alianţa 2020 merge la europarlamentare! Aşa cum ne aşteptam, judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au votat în favoarea Alianţei noastre! Lupta continuă cu şi mai mult avânt. Vă mulţumim pentru efortul, implicarea şi răbdarea voastră. Împreună vom reuşi", se arată în postarea lui Cioloş.

Alianța USR – PLUS poate candida la alegerile europarlamentare după ce Înalta Curte a anulat vineri seară decizia BEC.

ICCJ a acceptat contestaţia celor două partide, decizia BEC fiind astfel anulată. Decizia pronunţată vineri seară de ICCJ este definitivă.

“Admite contestaţia formulată de contestatorii Uniunea Salvaţi România, Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate şi Alianţa 2020 USR PLUS. Anulează Decizia nr. 3D/07.03.2019 emisă de Biroul Electoral Central. Admite protocolul de constituire a alianţei electorale „Alianţa 2020 USR PLUS”. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08 martie 2019”, se arată în decizia instanţei.

Biroul Electoral Central (BEC) a decis joi să respingă cererea de înscriere a Alianței 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare, motivul invocat fiind că cererea de admitere a protocolului a fost formulată de Dan Barna şi Dacian Cioloş, care nu au calitatea de reprezentanţi ai USR şi, respectiv, PLUS.

BEC a analizat cererea de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale dintre Partidul Uniunea Salvaţi România (USR) şi Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS) cu denumirea “Alianţa 2020 USR PLUS”, formulată de USR reprezentat de Dan Barna şi de PLUS reprezentat de Dacian Cioloş, înregistrată pe 3 martie şi a constatat că, potrivit menţiunilor înscrise în poziţia nr. 125 din Registrul partidelor politice, preşedinte al USR este Nicuşor Dan, acesta fiind cel în drept să reprezinte USR, iar cererea de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale a fost formulată de Dan Barna, care nu are calitatea de reprezentant al USR, se precizează pe site-ul BEC.

În cazul PLUS, BEC susţine că, potrivit menţiunilor înscrise la poziţia 181 din Registrul partidelor politice, preşedinte este Raluca Daneş, aceasta fiind cea în drept să reprezinte partidul, iar cererea de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale a fost formulată de Dacian Cioloş, care nu are calitatea de reprezentant al PLUS.

BEC a decis respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale precizând că există drept de contestaţie de către semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 24 de ore de la data afişării. Cele două formaţiuni au anunţat că vor contesta decizia la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

