Promisiunile Guvernului Dăncilă: 350 de km de autostradă și economie mai puternică

"Nu exclud revenirea la impozitarea progresivă" - a declarat luni noul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici.

Măsura face parte din programul de guvernare, în care au fost introduse din nou toate lucrurile pe care nu au apucat să le facă Guvernele Tudose şi Grindeanu. Deşi premierul Viorica Dăncilă a declarat de la tribuna Parlamentului că va finaliza 350 de kilometri de autostradă, ministrul Transporturilor a ezitat să confirme vreo cifră.

În schimb noul titular de la Turism anunţă 150 de kilometri de pârtie în creierii munţilor Făgăraş. Programul de guvernare conţine şi o nouă lege a pensiilor, reducerea taxelor, a birocraţiei şi simplificarea administraţiei. Promisiunile sunt făcute de cabinetul cu cei mai mulţi miniştri din Europa - 28.

Întins pe 280 de pagini, programul de Guvernare este aproape identic cu cel al Guvernului Tudose. Din noua formulă au dispărut însă termenele clare, majoritatea obiectivelor având ca termen alegerile viitoare.

Viorica Dăncilă, premier: "Obiectivul mandatului meu e că România să fie în prima jumătate a clasamentului economiilor cele mai puternice din UE în 2020."

Cifrele Eurostat arată că România este acum penultima în Uniune la PIB pe cap de locuitor, cu doar 8.600 de euro. Suntem de 10 ori mai slabi din punct de vedere economic faţă de prima clasată, iar faţă de jumătatea clasamentului de peste 3 ori. Planurile mari vin însă dinspre investiţiile publice, aflate la minimul istoric anul trecut.

Viorica Dăncilă, premier: "Infrastructura rutieră şi feroviară: unde vom finaliza în următorii ani 350 de kilometri de autostradă şi 250 de kilometri de cale ferată."

Premierul nu a specificat în câţi ani vom avea aceste drumuri gata, având în vedere că în ultimii 30 abia am reuşit să facem 748 de kilometri de autostradă. Noul ministru al Transporturilor are rezerve.

Lucian Șova, ministrul Transporturilor: "Deci sunt în execuţie peste 150 de kilometri de austostradă, lucru pe care îl ştiţi cu toţii - ştiu că există unele probleme privind recepţia unor anumite segmente şi am evitat să dau cifre exacte."

A dat cifre exacte ministrul Turismului, care vine de la Sibiu şi vrea să dezvolte sporurile de iarnă şi în zona sa.

Bogdan Trif, Ministrul Turismului: "Cel mai important este, din punctul meu de vedere, dezvoltarea domeniul schiabil din munţii Făgăraş. Vorbim aici de peste 150 de kilometri de pârtie în care stratul de zăpadă rezistă peste 200 de zile pe an."

Una dintre cele mai mari promisiuni ale PSD este însă Legea Pensiilor, amânată anul trecut.

Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii: "Nu vreau să dau termene. Vedeţi, dumneavoastră puneţi o presiune foarte mare pe ministerul Muncii. Noi ne-am cam finalizat treaba încă de la data de 1 octombrie. De aici încolo e vorba şi despre circuitele statului român. Sunt costuri suplimentare, bineînţeles că sunt. noi sperăm că domnul ministru de Finanţe va găsi banii suplimentari.”

O sursă suplimentară de bani s-ar putea contura deja. Ministrul Eugen Teodorovici spune că nu exclude impozitarea progresivă a românilor.

Reporter: "Luaţi în calcul să introduceţi impozitul progresiv?

Eugen Teodorovici, ministrul de Finanţe: În acest an vom analiza exact acest nou concept, pentru că nu este o chestiune simplă este o schimbare de concept fiscal

Reporter: Deci ca să înţelegem mai bine: nu excludeţi revenirea la cota progresivă?

Eugen Teodorovici, ministrul de Finanţe: Nu exclud absolut nimic atâta timp cât are o logică. Dacă nu are o logică, nu se aplică.

Impozitarea progresivă înseamnă impozitarea veniturilor la nivelul gospodăriei şi a fost discutată anul trecut, dar s-a amânat din lipsa unui sistem informatic al statului. Nu se ştie încă dacă va fi diferită de impozitarea diferenţiată, care a funcţionat pe vremea Guvernului Năstase, când veniturile mari erau impozitate cu până la 40%.

Cum s-a văzut programul de guvernare din Opoziţie?

Raluca Ţurcan, deputat PNL: "Este greu de crezut că veţi reuşi să guvernaţi România cu un program peticit."

Traian Băsescu, senator PMP: "Ţara nu evoluează cu creşteri de salarii, ci de investiţii."

Cosette Chichirau, deputat USR: "Guvernul PSD-ALDE atacă economia privată şi tot ce înseamnă electroat anti-PSD. Mă refer aici la oraşele mari, la ONG-uri, la IT-ști, la multinaţionale. tot ce înseamnă economie care produce este atacată şi fiscalitatea rămâne arma politică principală."

Programul de Guvernare devine lege odată cu aprobarea lui de către Parlament şi este al treilea document de acest fel în ultimele 12 luni.