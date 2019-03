Primar din România, amendat pentru că nu a şters comentariile de pe Facebook

Cristi Misaila / Facebook

Primarul Focşaniului, Cristi Misăilă, amendat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) din cauza unor comentarii considerate rasiste, susţine că va plăti amenda, dar nu recunoaşte acuzaţiile ce i se aduc.

"Pentru că am vrut să fac ordine şi să aplic legea, am fost numit rasist, iar tot felul de personaje şi organizaţii mi-au făcut mai multe plângeri în care m-au acuzat de discriminare. (...) Mai mult chiar, am fost acuzat de instigare la discriminare pentru că nu am cenzurat comentariile lăsate de focşăneni pe pagina de facebook. (...) Consiliul Director al CNCD a considerat că nu trebuia să permit focşănenilor să se exprime şi mi-a impus să şterg toate comentariile lăsate de aceştia pe facebook. Întrucât nu am făcut acest lucru, am fost amendat cu suma de 2.000 de lei, în paralel cu obligaţia de publicare a deciziei pe site-ul Primăriei", a transmis, marţi, primarul Cristi Misăilă, printr-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Edilul nu recunoaşte acuzaţiile pentru care a fost sancţionat şi spune că va plăti amenda dată de CNCD, dar nu va şterge comentariile de pe pagina de socializare, pentru că acestea "nu îi aparţin".

"Eu nu am folosit niciodată expresii jignitoare sau discriminatorii şi nici nu încurajez aşa ceva. Nici în viaţa reală şi nici pe platformele on-line. Ba chiar am militat în permanenţă pentru dialog şi pentru un limbaj civilizat. (...) Iată de ce anunţ în mod public că îmi menţin părerea că nu am discriminat pe nimeni când am afirmat că cine a făcut datorii trebuie să le şi plătească, iar în privinţa comentariilor pentru care am fost amendat, nu le voi şterge, deoarece ele nu îmi aparţin. Dacă trebuie să plătesc, voi plăti! Dar eu, unul, pentru nimeni şi nimic, nu voi fi de acord şi nici nu voi impune vreodată cenzura cetăţenilor din municipiul Focşani", a declarat primarul.

Acesta susţine că decizia CNCD reprezintă o "limitare a libertăţii de exprimare a focşănenilor" şi îşi rezervă dreptul de a contesta în instanţă sancţiunea.

CNCD a decis, la începutul anului, sancţionarea primarului municipiului Focşani cu 2.000 de lei, pentru discriminarea unor cetăţeni de etnie romă.

"Fapta primarului municipiului Focşani de a emite un comunicat, prin care a făcut trimiteri la apartenenţa etnică a unor persoane care au datorii la cheltuielile de întreţinere, constituie discriminare. (...) Totodată, s-a constatat că menţinerea unor comentarii rasiste pe pagina sa de socializare reprezintă, în mod similar, discriminare şi încălcarea dreptului la demnitate. Pentru această faptă, reclamatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 2.000 lei", se arată în decizia CNCD.

De asemenea, CNCD a recomandat primarului "să se abţină de la utilizarea unui limbaj neadecvat, de natură să genereze discriminare şi să şteargă de pe pagina sa de socializare mesajele cu caracter rasist".

În primăvara anului 2018, zeci de familii de romi din două blocuri sociale al primăriei Focşani din cartierul Bahne, cunoscute drept "blocurile NATO", au fost evacuate de municipalitate pentru datorii de aproape 400.000 de lei acumulate prin neplata utilităţilor la apă, căldură şi electricitate, datorii pe care primăria le-a plătit din bugetul local.

La acel moment, primarul a declarat public că datornicii nu vor mai fi toleraţi, fiind sancţionat de CNDC, cu avertisment, pentru faptul că ar fi condiţionat acordarea de locuinţe sociale de plata debitelor la bugetul local şi la furnizorii de utilităţi.

O parte dintre familiile care şi-au plătit ulterior datoriile şi au încheiat contracte de închiriere cu primăria au primit repartiţii în blocurile sociale ale primăriei din cartierul Sud al oraşului, dar nu au lipsit de-a lungul timpului reclamaţiile privind condiţiile insalubre din aceste locuinţe.

Printr-o hotărâre a Consiliului Local, primăria Focşani a decis, anul trecut, demolarea celor două blocuri din cartierul Bahne şi construcţia unui nou complex de locuinţe în această zonă a municipiului.

