”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 20 octombrie 2026, decretul privind numirea Guvernului României”, anunţă Administraţia Prezidenţială.
Componenţa este următoarea:
Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;
Marian Neacşu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;
Ştefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor şi infrastructurii;
Alexandru Nazare – ministrul finanţelor;
Sebastian-Dănuţ Neculăescu – ministrul afacerilor externe;
Radu Marinescu – ministrul justiţiei;
Ştefan-Radu Oprea – ministrul apărării naţionale;
Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului;
Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială;
Dumitru Chisăliţă – ministrul energiei;
Florin-Ionuţ Barbu – ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor şi pădurilor;
Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;
Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investiţiilor şi proiectelor europene;
Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale;
Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătăţii;
Valentin-Sorin Costreie – ministrul educaţiei şi cercetării;
Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar;
Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii.
Depunerea jurământului va avea loc la ora 19.00, la Palatul Cotroceni.
Guvernul a fost învestit, marţi, în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 280 de voturi ”pentru”.