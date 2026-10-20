”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, 20 octombrie 2026, decretul privind numirea Guvernului României”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Componenţa este următoarea:

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacşu – viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne;

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Ştefan-Ovidiu Popa – ministrul transporturilor şi infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul finanţelor;

Sebastian-Dănuţ Neculăescu – ministrul afacerilor externe;

Radu Marinescu – ministrul justiţiei;

Ştefan-Radu Oprea – ministrul apărării naţionale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială;

Dumitru Chisăliţă – ministrul energiei;

Florin-Ionuţ Barbu – ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul investiţiilor şi proiectelor europene;

Petre-Florin Manole – ministrul muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul sănătăţii;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul educaţiei şi cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru învăţământ preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul culturii.

Depunerea jurământului va avea loc la ora 19.00, la Palatul Cotroceni.

Guvernul a fost învestit, marţi, în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 280 de voturi ”pentru”.