Președinta Comisiei Europene, despre congresul PPE de la București: Este important că este aici, vocea românilor contează

În ajunul întâlnirii, președinta Comisiei Europene și candidatul PPE pentru un nou mandat la șefia instituției, Ursula Von der Leyen, s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Marcel Ciolacu.

Glad to meet @EU_Commission President Ursula @vonderleyen at #CotroceniPalace. We had in-depth discussions on the most important European topics, with emphasis on #EUelections2024. We agreed that maintaining our unity & solidarity for the future institutional architecture is key. pic.twitter.com/Ic6ty4gew7