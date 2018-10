Premierul Dăncilă, prima reacție despre ROEXIT, ieșirea României din UE

Pro TV

Premierul Viorica Dăncilă a respins informațiile apărute recent în presă, referitoare la declanșarea unei campanii de ieșire a României din Uniunea Europeană, denumită ROEXIT.

Dîncilă a dcelarat la începutul ședinței de Guvern de joi că România îşi menţine parcursul european şi respectă statul de drept.

"Am transmis un mesaj foarte clar, pe care îl reiau: România îşi menţine parcursul european şi respectă statul de drept.

România a fost şi va rămâne pro europeană şi nimeni nu va putea schimba acest parcurs. Am atras, însă, atenţia că există şi multă dezinformare referitor la ţara noastră, iar lupta politică internă nu-şi are rolul în prim-planul unei instituţii cum este Parlamentul European", a declarat prim-ministrul în deschiderea şedinţei de Guvern.

Dăncilă a adăugat că cei care stau în spatele acestor dezinformări ignoră ceea ce Guvernul a făcut până acum, "măsurile care au generat o creştere economică de 7% şi care au plasat economia românească în top la nivel european".

"S-a vorbit mult în ultimul timp despre justiţie, despre lupta anticorupţie, dar cei care întocmesc rapoartele în cadrul MCV au ignorat efectele protocoalelor secrete dintre serviciile de informaţii şi instituţiile din justiţie. Am arătat că existenţa acestor protocoale a produs anumite încălcări ale drepturilor omului: milioane de români monitorizaţi de serviciile secrete, în numele luptei anticorupţie, soluţii judecătoreşti viciate de presiunea unor dosare împotriva magistraţilor, unii fiind revocaţi, după care au fost achitaţi sau dosarele au fost clasate; dosare în instanţă, întocmite pe baza unor probe falsificate. Pentru prima dată oficialii Uniunii Europene au admis că este nevoie de o investigaţie care să clarifice modul în care aceste protocoale au influenţat actul de justiţie. Interferenţa în actul de justiţie este inacceptabilă. Justiţia trebuie să garanteze respectarea legii, a drepturilor cetăţenilor şi independenţa magistraţilor. Aceasta este direcţia pentru modificarea legilor justiţiei", a spus Dăncilă.

Premierul le-a spus miniştrilor că în cadrul vizitei la Parlamentul European a dat asigurări că "suntem de bună credinţă şi că ne dorim pentru România o justiţie corectă şi imparţială, iar modificările din legislaţie sunt compatibile cu angajamentele asumate, cu reglementările Uniunii Europene".

"Vom continua pentru aceasta dialogul pe care îl avem cu instituţiile europene, cu experţii Comisiei de la Veneţia. Aşa cum am menţionat chiar ieri, domnul ministru Tudorel Toader a avut o întâlnire cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia. România participă la toate mecanismele existente şi va ţine cont de recomandări. Cei care dezinformează uită să menţioneze tocmai această deschidere spre dialog a Guvernului României. A fost adus în discuţie şi modul în care Jandarmeria a acţionat împotriva unor manifestanţi violenţi la mitingul din 10 august. Am adus argumente şi am cerut ca România să fie tratată în mod egal cu celelalte state membre. Am discutat despre toate aceste subiecte la Strasbourg cu preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, şi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Intervenţia în Parlamentul European şi discuţiile purtate la Strasbourg consider că au reprezentat un bun prilej de a arăta şi într-un cadru oficial argumentele noastre. Pentru ca un dialog să fie constructiv trebuie să fie ascultate toate părţile implicate", a mai declarat Dăncilă.

Marți, Mișcarea România Împreună (RO+), condusă de Dacian Cioloș, a cerut partidelor din coaliția guvernamentală și Guvernului României ”să înceteze imediat” orice acțiune politică sau de propagandă care poate duce la scoaterea țării noastre din Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat al Mișcării România Împreună, ”singura dorință a celor care conduc România în Anul Centenarului este de a provoca o ruptură între țara noastră și Uniunea Europeană, pentru a putea scapa de pușcărie”.

Liderul acestei mișcări, Dacian Cioloș, afirmă că în prezent ar fi fost demarată o campanie pentru retragerea României din UE, denumită ”ROEXIT”.

De asemenea, fostul premier Victor Ponta a scris pe contul său de Twitter că “ROEXIT ar fi un eșec istoric”, iar “românii și-au dorit și au muncit enorm să fie parte a familiei europene”.

