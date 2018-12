Premierul Dăncilă, despre finalizarea autostrăzii Ploieşti - Braşov: Să spunem în 2024

Pro TV

Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Antena 3, referindu-se la termenul de finalizare a autostrăzii Ploieşti - Comarnic – Braşov, că acesta ar putea fi 2024, dar că speră să fie mai repede.

"Aş putea să dau un termen. Nu aş vrea nici să fiu foarte optimistă, eu vreau să fiu realistă. Dacă în ianuarie desemnăm câştigătorul, patru ani este alocat pentru construcţia autostrăzii, deci să spun nu patru ani, să spunem în 2024, dau cinci ani, dar sper să fie mai repede", a afirmat şefa Executivului, referindu-se la autostrada Ploieşti - Comarnic - Braşov, relatează news.ro.

Viorica Dăncilă a spus că "românii nu mai au răbdare".



"Nu pot să le spun că am să fac o autostradă în 2040. Şi acesta este unul din lucrurile pentru care am hotărât să introducem parteneriatul public-privat. Am avut o discuţie cu Banca Mondială, legat de autostrada Ploieşti - Comarnic – Braşov, dar era gata în 2030-2035, dar românii nu mai au răbdare şi este un drept al lor, este o nerăbdare justificată pentru că, iată, au trecut atâţia ani de zile şi totuşi infrastructura din România nu este aşa cum ne dorim", a explicat ea.

Dăncilă a argumentat că ştie că parteneriatul public-privat a fost criticat, că s-a spus că arată incapacitatea Guvernului de a atrage fonduri europene şi că pentru autostrada Ploieşti - Comarnic - Braşov sunt cinci firme mari care şi-au arătat interesul, câştigătorul urmând să fie desemnat în cursul lunii ianuarie.

"Eu cred în această lege a parteneriatului public-privat, este o lege care pentru prima dată introduce garanţia de la stat, ceea ce dă mai multă încredere celor care vor să se implice în acest parteneriat public-privat. În altă ordine de idei, sunt firme mari, sunt firme care şi-au arătat interesul şi eu cred că de data aceasta, pornind de la această lege care este o lege bună, pornind de la oportunităţile pe care le avem, pornind de la încrederea în Guvernul României, pentru că trebuie să existe şi încredere în guvern, eu cred că vom face acest lucru şi viitorul ne va dovedi cele spuse de mine", a afirmat premierul.

