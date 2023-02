Prefectul Capitalei: Blocurile construite în anii 50 – 60 care necesită consolidare e preferabil să fie demolate

Toni Greblă a fost întrebat, miercuri, la Prima News, cum stă Capitala în cazul producerii unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter.

“Sigur că în cazul nedorit al unui astfel de cutremur, Capitala este cea mai expusă şi din acest punct de vedere eu am făcut un un apel la a conştientiza că dacă nu trecem de la îngrijorare şi promisiuni la fapte, după o anumită perioadă de timp, după o lună de zile, această emoţie în legătură cu tragedia din Turcia, Siria, se va estompa. Vom fi preocupaţi de alte probleme şi peste un an, doi, trei vom constata că suntem în acelaşi stadiu cu consolidarea clădirilor cu risc seismic. Din această perspectivă, trebuie ca, în primul rând, autorităţile locale, trebuie ca unele organisme centrale cu rol şi cu atribuţii în această privinţă să elaboreze un plan realist, concret, realizabil pentru ca în următorii ani să consolidăm un număr semnificativ de clădiri. Altfel, vor trece anii şi nu numai că numărul clădirilor care prezintă acest risc se va menţine, dar el va creşte, deoarece alte clădiri construite acum 80, 100, 120 de ani or să aibă nevoie de consolidare”, a afirmat prefectul Capitalei.

El a mai afirmat că blocurile construite în anii 50 -60 ar trebui mai degrabă demolate decât consolidate.

“Blocurile care au 60-70 de ani şi nu au niciun istoric în spate, acelea care trebuiesc consolidate, în loc să fie consolidate, este preferabil să fie demolate. Este vorba de blocurile de locuinţe construite în anii 50-60. Dar în ceea ce priveşte clădirile istorice, tehnologia de consolidare s-a perfecţionat atât de mult, încât orice clădire, cât de veche ar fi, poate fi consolidată, astfel încât să reziste şi la cutremure de 8 grade. Una sunt blocurile de la începutul comunismului, care, decât să fie consolidate, e preferabil să fie demolate şi ridicate alte locuinţe în locul lor. Dar clădirile istorice nu pot fi demolate, ele trebuie consolidate indiferent de cost. Consolidarea pe tehnologia actuală fiind una sigură, care poate să ne garanteze că acea clădire nu va cădea nici la un seism de 8 grade, cât este acum standardul de proiectare la noi”, a explicat Toni Greblă.

El a menţionat că există bani pentru consolidarea clădirilor, dar că de 10 -12 ani nu sunt cheltuite fondurile de la bugetul de stat alocate în această privinţă.

“Eu nu am zis că mâine, anul acesta sau în doi ani pot fi consolidate, dar dacă mărim ritmul în loc pe Bucureşti să consolidăm două,trei clădiri pe an, dacă am mărit numărul la 50-60-100 de clădiri şi le-am prioritiza, pentru că nu toate sunt în acelaşi stadiu de degradare sau de şubrezire. Întotdeauna am avut bani pentru consolidarea clădirilor. De 10 - 12 ani nu se consumă de la bugetul de stat fondurile alocate acestui capitol. Bani există, capacitate organizatorică şi voinţă de a le face. Nu e uşor lucru pentru că au situaţia juridică încurcată multe din clădirile vechi. Există locatari care nu înţeleg că trebuie să se mute de acolo până se consolidează clădirea, dar cu răbdare, cu muncă, cu mijloacele de convingere, până la urmă reuşeşti. Dar asta înseamnă efort pe care uneori uite că nu suntem dispuşi să-l facem”, a mai afirmat prefectul Capitalei.

