PNL a cerut Avocatului Poporului să sesizeze CCR în privința ordonanței privind rectificarea bugetară

Agerpres

Deputatul PNL Gabriel Andronache şi purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, au depus, miercuri, la Avocatul Poporului (AP), solicitarea de sesizare a CCR în privinţa Ordonanţei de urgenţă 78/2018 referitoare la rectificarea bugetului de stat.

"Am depus astăzi această sesizare, avem speranţa că domnul Avocat al Poporului va analiza şi va sesiza Curtea Constituţională, pentru că, vă spun sincer, din perspectiva mea, ca parlamentar al României, mă simt deposedat de dreptul de a legifera.

Ce logică are situaţia în care Guvernul României a fost abilitat prin lege, legea 183, de către Parlamentul României să facă inclusiv rectificare bugetară? (...) Timp de mai multe luni nu a procedat la rectificare bugetară şi iată că, dintr-o dată, când Parlamentul a început să activeze în noua sesiune parlamentară, a procedat la emiterea unei ordonanţe de urgenţă. Pai atunci să desfiinţăm Parlamentul, să lăsăm numai Guvernul să şi legifereze, să şi guverneze. Din punctul acesta de vedere, considerăm că avem de-a face cu o încălcare a articolului 61 din Constituţia României", a declarat Andronache, potrivit Agerpres.

El este de părere că "nu există nicio situaţie excepţională" pentru a emite o ordonanţă de urgenţă.

"Nu există nicio situaţie excepţională apărută între momentul în care a început Parlamentul să lucreze la începutul lunii septembrie şi data la care au emis ordonanţa de urgenţă. Să nu uităm însă că doamna prim-ministru cu gura dumneaei a spus că a încălcat legea, anume au emis ordonanţa de urgenţă de rectificare bugetară şi au trimis avizul Consiliului Legislativ ulterior adoptării ordonanţei de urgenţă, fapt care încalcă Legea 24/2000 privind tehnica normativă, un alt motiv de neconstituţionalitate. Sunt şi alte motive, dar cred că acestea sunt suficiente pentru ca membrii Curţii Constituţionale, în măsura în care vor fi sesizaţi de Avocatul Poporului, să declare ca neconstituţională această reglementare", a adăugat Andronache.

Dancă a precizat că Avocatul Poporului este singura instituţie care poate în prezent să sesizeze CCR privind ordonanţe de urgenţă, referitor la respectarea prevederilor constituţionale în adoptarea actului normativ respectiv.

"Doar Avocatul Poporului poate să facă această sesizare, de aceea am solicitat AP să facă această sesizare către Curtea Constituţională (...). Pe fond, toată această chestiune arată că bugetul României construit de guvernarea PSD-ALDE condusă de doamna Dăncilă şi de domnul Dragnea a fost prost construit încă de la început şi că nu are nicio legătură cu realităţile economice şi tot ceea ce a fost în această vară tot legat de epopeea acestei rectificări bugetare a fost o propagandă ieftină, pentru că, de fapt, în realitate ei nu sunt în stare să gestioneze finanţele publice ale ţării, nu sunt în stare să combată evaziunea, să crească încasările la buget care să le permită acoperirea cheltuielilor. În realitate, tot ceea ce au făcut în această perioadă de guvernare a fost să cheltuiască banii colectaţi de la oameni, fără ca aceşti bani să se vadă într-o creştere a nivelului de trai sau o îmbunătăţire a vieţii românilor, pentru că, deşi avem creştere economică (...), nu se vede niciun kilometru de autostradă în plus, o şcoală, un spital construit în această perioadă", a adăugat Dancă.

Întrebat de jurnalişti dacă va da curs solicitării PNL, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a spus că va trage o concluzie finală dacă sunt sau nu argumente care să justifice ridicarea unei excepţii la CCR.

"Abia am primit-o (solicitarea - n.r.), nici nu am reuşit să răsfoim, doar câteva dintre motive au fost prezentate de către domnul deputat Andronache. Fără îndoială că aceste argumente suplimentare prezentate de conducerea PNL vor fi corelate cu solicitarea publică făcută de domnul preşedinte şi vom trage o concluzie finală dacă sunt sau nu argumente şi elemente care să justifice ridicarea unei excepţii la Curtea Constituţională privind această ordonanţă de urgenţă pe rectificare bugetară", a declarat Ciorbea.

Întrebat de presă dacă i se par întemeiate chestiunile prezentate de Andronache, Ciorbea a refuzat să se pronunţe pentru moment.

"Nu vreau să mă pronunţ asupra lor la prima audiţie, trebuie să le analizăm. Avem destule de analizat, pentru că, ştiţi bine, vin zilnic, avem de la Forumul Judecătorilor iarăşi o petiţie referitoare la ordonanţa de urgenţă prin care a fost prelungit mandatul conducerii Inspecţiei Judiciare. Pe de altă parte, avem alte şi alte sesizări privind aproape fiecare ordonanţă de urgenţă, ni se solicită ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate", a afirmat Ciorbea.

El estimează ca va lua o decizie referitor la ordonanţa de urgenţă privind rectificarea bugetară "nu peste mult timp". "Când termină colegele analiza, vom trage o concluzie", a adăugat Ciorbea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer