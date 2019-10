Petre Daea: România are atât de multe tractoare că pot înconjura granița țării de 4 ori

Adunare cu iz politic, la Romexpo, unde peste 5.000 de aşa-zişi fermieri participă la Forumul Agricultorilor, de ziua naţională a produselor agricole.

Printre participanţi sunt mai mulţi funcţionari de la direcţiile agricole din teritoriu decât fermieri, potrivit organizaţiilor de agricultori. De la tribună, premierul Viorica Dancila le-a promis acestora şi mai multe măsuri pentru sprijin.

Au fost invitați cam 5.000 de oameni, fiecare cu ecuson în piept și cu un loc clar stabilit în sală. După ce discursurile politice s-au încheiat și Viorica Dăncilă a plecat, a început să se golească.

Au rămas doar un sfert dintre participanți, care doar a agricultori nu arată, pentru că sunt îmbrăcați la costum și cravată, iar mulți dintre ei spun că sunt de la direcțiile de agricultură sau de la APIA. Potrivit ministrului agriculturii, Petre Daea, fiecare a venit pe tabel, organizat, din zona în care a fost trimis și fiecare a avut un loc predestinat în sală.

"De la anul integrării până astăzi, producţiile de cereale, grâu, orz, porumb, plante oleaginoase au crescut semnificativ, de la simplu la dublu şi mai mult de atât. Am intrat în UE cu 3 milioane de tone de grâu, astăzi avem constant în cei trei ani peste 10 milioane de tone. (...) În zootehnie producţia nu a avut o creştere dinamică, efectivele de bovine şi porcine au scăzut, în schimb efectivele de bovine şi familiile de albine au înregistrat creşteri semnificative. Toate aceste cifre la un loc dau o concluzie, agricultura României în anul 2019: salt uriaş de la integrarea în UE şi stabilitatea producţiei agricole în ultimii trei ani. Pe podium în Uniunea Europeană astăzi se află şi România. Producţia de cereale a sărit de la 7,81 milioane tone în 2007 (...) la 16,8 milioane de tone în 2016. Prin munca dumneavoastră şi prin respectul dat de guvern, prin subvenţiile date la timp, am putut atinge spre cinstea noastră şi bucuria tuturor, producţie de 27 milioane de tone în 2017, de 31 milioane tone anul trecut, iar anul aceste estimăm în jur de 30 de milioane de tone", a spus ministrul Agriculturii.

El a precizat că producţiile agricole obţinute în anii 2017, 2018 şi 2019 s-au datorat acordării la timp a subvenţiilor dar şi a sumelor necesare investiţiilor din fonduri europene şi de la bugetul naţional.

"Cred că sunteţi de acord cu mine?", a întrebat Daea aştepând un răspuns din partea sălii, care l-a răsplătit cu un ropot de aplauze. "Păi, vă rog", a comentat ministrul.

"Mărirea suprafeţelor irigate. Este aici un coleg foarte bun, un mare profesionist şi un fermier care, cu forţa faptelor, poate să demonstreze acest lucru. Se numeşte Nica (Viorel Nica n.r.) Felicitaţi-l că este al nostru. Şi să îl luăm ca exemplu şi ca un indicator uman şi mărturie vie pentru ceea ce facem în ţara românească. Mărirea suprafeţelor irigate şi protejare antigrindină, tehnologii moderne aplicate sunt activităţi pentru care vă felicit şi trebuie să va felicite toţi pentru ce faceţi în agricultura ţării româneşti indiferent în ce perioada a zilei, indiferent în ce perioadă a lunii, indiferent de condiţiile naturale. Faceţi ceea ce trebuie pentru ţara românească, în timpul necesar cerut de biologia plantei", a mai transmis Daea fermierilor.

Granița țării, înconjurată de 4 ori de tractoare

Graniţa ţării este înconjurată la ora actuală de patru rânduri de tractoare, dacă vorbim de saltul făcut din 1989 şi până prezent în ceea ce priveşte dotarea agriculturii României cu maşini şi tractoare agricole, a mai spus Petre Daea, la Forumul Fermierilor.

"Am făcut un calcul, am vrut să văd ce salt s-a înregistrat în România, pentru că e bine să îl cunoaştem şi am constatat că din 1989, faţă de 128.000 de tractoare, România la această dată are peste 200.000 de tractoare. Fraţilor, dacă le punem unul după altul şi calculând lungimea, graniţa ţării este înconjurată de patru rânduri de tractoare, care înseamnă forţă pentru agricultura ţării româneşti şi capitalizare pentru fermierii români. Bravo, fermieri români că aţi folosit în scop investiţional subvenţiile pe care le-aţi primit", le-a transmis Daea fermierilor.

De asemenea, şeful MADR a adăugat că au fost alocate sume importante anul acesta şi pentru sistemul antigrindină, pe care "dacă nu îl aveam funcţional anul acesta era prăpăd".

"Guvernul a repartizat sume importante, iar ministrul Economiei care este aici a asigurat funcţionalitatea unei unităţi, care pierise în Romania, pentru a face rachete, pentru că putem să zburăm cu ele acolo unde mintea umană a văzut obiectivul şi îi felicit pe pionierii acestui program şi pe toţi salariaţii şi funcţionarii din sistem care au pus în mişcare artileria grea pentru a face faţă vicisitudinilor naturii", a menţionat Petre Daea.

