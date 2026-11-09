În paralel, Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și le-a dat contestatarilor conducerii un termen de zece zile să renunțe la procese. Mai mult, foștii lideri ai partidului ar putea fi trași la răspundere pentru datoriile de aproximativ 20 de milioane de euro acumulate de PNL la alegerile din 2024.

După o ședință la Vila Lac, conducerea PNL a dat undă verde negocierilor pentru absorbția Forței Dreptei, partidul lui Ludovic Orban. Dar liberalii nu vor să se oprească aici. Planul este să adune mai multe formațiuni de dreapta într-un așa-numit Pol al Modernizării, pentru alegerile din 2028. Liberalii spun că noua alianță ar putea trece de 30% din voturi.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Adunarea tuturor forțelor de centru-dreapta este un pas important și e mai puțin relevant ce funcție ocupă un lider sau altul, dar consider că Ludovic Orban va avea cu siguranță o poziție de reprezentare importantă în PNL”.

Ludovic Orban și alți foști liberali ar putea reveni în PNL

Odată cu absorbția Forței Dreptei, în PNL s-ar putea întoarce și mulți dintre liberalii care au plecat din partid alături de Ludovic Orban.

Daniel Fenechiu, senator PNL: „Mare parte provin din PNL. Sunt oameni destul de dinamici care își doresc să se întoarcă și probabil există și un anumit tip de sentimentalism față de niște oameni care au fost cu noi ani de zile”.

Tot în ședința conducerii PNL, liderii partidului le-au dat un ultimatum liberalilor care au contestat în instanță deciziile luate de conducere. Aceștia au la dispoziție zece zile să-și retragă acțiunile din instanță, altfel riscă să fie excluși din grupurile parlamentare.

Alina Gorghiu: „Nu-mi voi retrage acțiunile pentru a nu fi exclusă din grupul parlamentar. Mă consider victima unui șantaj. Nu voi ceda”.

Pe lângă disputele interne, PNL are de rezolvat și problema datoriilor pe care le are partidul, aproape 20 de milioane de euro, acumulate în campaniile electorale din 2020 și 2024. Unele contracte au penalități de până la 1% pe zi, iar actuala conducere vrea să recupereze banii inclusiv de la foștii lideri care au aprobat cheltuielile.

Partidul ar putea deschide procese pentru recuperarea prejudiciilor, inclusiv împotriva unor foști lideri liberali.