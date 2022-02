Parlamentarii se întorc din vacanță. Legile care așteaptă să fie dezbătute și adoptate

După aproape două luni de vacanţă, aleșii revin de marți la lucru. În noua sesiune parlamentară, cu o majoritate foarte confortabilă, PSD și PNL ar trebui să adopte legea salarizării unitare, reforma pensiilor, o nouă lege off-shore, și să rezolve problema facturilor la energie și gaze.

Sorina Ionașc, corespondent PROTV: „A existat deja o primă discuție în cazul ședinței PNL, în care liberalii și-ai asumat deja urgentarea unui proiect de lege mai vechi, care face referire la interzicerea cumulului de pensie cu salariul, dacă acești oameni lucrează la stat. Mai mult, este acel proiect adoptat de vechiul guvern, guvernul condus de Ludovic Orban, trimis în parlament, însă de mai bine de un an este blocat la comisiile parlamentare de la Camera Deputaților. Prin acest proiect de lege, spuneau liberalii, pe lângă faptul că va fi interzis ca un român să își cumuleze pensia cu salariul de la stat, vor avea posibilitatea toți românii care vor să rămână în câmpul muncii până la 70 de ani să o facă printr-o opțiune. Acest proiect de lege nu este neapărat dorit și de social democrați, prin urmare va exista o discuție chiar în această seară, în coaliția de guvernare. Pe de altă parte, știm că se dorește până la începutul anului viitor o mare reformă a pensiilor și a salariilor, iar acest proiect de lege ar pute face din această mare reformă. Pe lângă acest subiect, cei de la PSD și PNL trebuie să rescrie legea offshore, în condițiile în care vorbim despre măsuri în energie. Nu a existat însă o decizie cu ce se va întâmpla de la 1 aprilie, iar una din posibilități, cel puțin propunerea social-democraților, este ca alimentele de bază să fie plafonate la un anumit preț sau TVA-ul să fie eliminat la această categorie de produse. Liberalii nu și-au dat acordul pe aceste măsuri, ca urmare și acest subiect va fi discutat în această seară în coaliția de guvernare. Pe de altă parte, vedem că în cadrul coaliției există și subiecte înghețate, am putea spune, legea care ar fi introdus obligativitatea certificatului verde la locul de muncă. Nici PNL, nici PSD nu își mai asumă ca o astfel de lege să devină realitate, se discută însă dacă varianta europeană a acestui certificat verde să fie implementată și la noi în țară, și anume, ca acest certificat verde să fie valabil doar dacă românii au trei doze de vaccin. Urmează să se ia o decizie și în această privință, însă la 16 e deschiderea oficială a noii sesiuni parlamentare, sunt programate ședințe și la Senat și la Camera Deputaților, iar după aceste ceremonii, am putea să le spunem, cei din coaliția de guvernare se vor strânge în ședință, în jurul orei 18, pentru a discuta subiectele importante.”