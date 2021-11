Orban: „Eu pe Cîţu şi pe Iohannis nu îi mai recunosc. Parcă le-a luat Dumnezeu minţile, au un comportament iraţional”

Agerpres

Fostul preşedinte PNL Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Digi24, că el personal nu îi mai recunoaşte pe Florin Cîţu şi pe Klaus Iohanis, care au ”un comportament iraţional”, împotriva oricăror evidenţe.

În plus, el a criticat şi ”conducerea descreierată” a PNL, care nu are nu are altceva în cap decât să asculte ordinele lui Iohannis. Orban a mai spus că preşedintele preferă Ministerul Justiţiei, dintre ministerele avizatoare, la împărţirea portofoliilor.

”Toată conducerea asta descreierată, care nu are nu are altceva în cap decât să asculte ordinele lui Iohannis a fost parte la această decizie şi este la fel de vinovată”, a spus Ludovic Orban. El a continuat: Eu, pe Cîţu şi pe Iohanis, eu personal, nu îi mai recunosc. Oamenii ăştia, parcă le-a luat Dumnezeu minţile, au un comportament iraţional, împotriva oricăror evidenţe”. Despre relaţia pe care a avut-o cu preşedintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban a spus: ”Nu am acceptat orice, iar PNL a avut o autonomie decizională foarte puternică”, arătând că îi este greu să spună cu ce a fost de acord şi cu ce nu a fost de acord în cei patru ani. Întrebat ce ministere îşi doreşte preşedintele Klaus Iohannis, Orban a spus: ”Cu siguranţă Apărarea, Externe, Educaţie şi Justiţie”. El a menţionat că, atunci când a avut negocierile cu cei de la USR, dintre ministerele avizatoare preşedintele i-a spus că preferă Ministerul Justiţiei. ”Am hotărât atunci că nu poţi conduce Guvernul optim dacă nu ai Finanţele şi am preferat Finanţele”, el explicând că acest minister este important pentru că el controlează toată circulaţia banilor în România, legislaia fiscală. ”Practic, niciun ban nu se cheltuieşte fără viza de control preventiv, niciun obiectiv nu se face”, a mai spus el. Fostul preşedinte PNL a mai spus că el nu ar fi stat niciodată la masă cu PSD. ”Nu e târziu să se ridice şi să plece, să-şi ceară scuze faţă de oamenii care ne-au votat şi să reia discuţiile cu USR”, a afirmat Orban. Întrebat atâta timp cât PSD va considera necesară prezenţa la guvermnare. Dacă PSD va simţi că pierde din guvernarea cu PNL şi vă garantez că pierde, că nu are cum să câştige”, a mai spus Orban, confirmând că la un moment dat cineva va da pe altcineva afară de la guvernare. ”Problema este că nu cred că PNL va mai avea capacitatea de a reface o altă majoritate parlamentară, în cazul în care dă PSD-ul afară. Oricum, simplul fapt că stai la masă cu PSD ca să negociezi formarea unui guvern, deja te compromite. Nu te mai spală şapte ape. Dacă mai şi faci Guvern, înseamnă că trădarea e totală şi de definitivă, înseamnă că nu ţii cont de ceea ce au spus oamenii”, a arătat Orban.