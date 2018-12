Oprea: Juncker a pus bine diagnosticul, dar a încurcat stânga cu dreapta

Senatul României

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ştefan-Radu Oprea, susţine că preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pus bine "diagnosticul", dar crede că acesta "a privit în oglindă, încurcând stânga cu dreapta".

"Am citit ştirea referitoare la interviul preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acordat unei publicaţii germane. Aş face câteva scurte comentarii. Constat că s-a declanşat campania electorală pentru Parlamentul European. Mai 2019 nu este departe. România este 'din punct de vedere tehnic foarte bine pregătită' pentru exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE, am auzit acelaşi discurs despre aderarea noastră la spaţiul Schengen. Şi în acest caz, am îndeplinit toate condiţiile din punct de vedere tehnic, lipseşte doar decizia politică, deci tot politic interpretez acest interviu", susţine ministrul într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

Ştefan-Radu Oprea arată că disputele politice interne nu sunt specifice României, oferind ca exemple Malta - cu alegeri anticipate în timpul Preşedinţiei UE, Cehia - guvern minoritar, Finlanda - guvernul este susţinut cu o diferenţă de câteva voturi în Parlament, Belgia - premierul tocmai a demisionat, dar şi protestele din Franţa.

"Disputa politică internă nu afectează majoritatea, în ciuda zgomotului făcut în media. Guvernul României are o majoritate foarte stabilă în Parlament, fapt dovedit de votul exprimat la lamentabila moţiune de cenzură depusă de opoziţie. Preşedintele Juncker a pus bine diagnosticul, dar cred că a privit în oglindă, încurcând stânga cu dreapta. Discursul doamnei premier Viorica Dăncilă în Parlamentul României a chemat la unitate pentru acest moment unic al istoriei noastre, preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Cine nu a acceptat această invitaţie? Cel care nu respectă deciziile Curţii Constituţionale a României: preşedintele Iohannis. Da, Guvernul României este pregătit pentru preluarea Preşedinţiei şi înţelege pe deplin mecanismele decizionale ale UE şi ce înseamnă să fii 'honest broker' ", mai spune Ştefan-Radu Oprea.

În contextul în care România se pregăteşte să preia preşedinţia semestrială a UE de la 1 ianuarie, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că se îndoieşte că guvernul de la Bucureşti înţelege pe deplin ce înseamnă să conducă blocul comunitar timp de şase luni.

România este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregătită" pentru misiunea de şase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag.

"Dar cred că guvernul de la Bucureşti nu a înţeles pe deplin ce înseamnă să prezidezi ţările UE", a adăugat el.

"Acţiunea prudentă necesită o disponibilitate de a-i asculta pe alţii şi o dorinţă puternică de a pune deoparte propriile preocupări ale cuiva", a afirmat Juncker, precizând că el are unele îndoieli că situaţia se prezintă astfel în cazul României.

Juncker a spus că disputa politică internă a României înseamnă că ţara ar putea să nu pară o entitate unită pe scena europeană.

"Un front unit este necesar acasă pentru a promova unitatea Europei în timpul preşedinţiei Consiliului", a afirmat preşedintele Comisiei Europene.

