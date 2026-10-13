„Şi dacă îmi spunea doamna ambasador - nu-l schimbaţi pe Bolojan - tot o făceam”, a afirmat Grindeanu, adâugând că Ilie Bolojan trebuia schimbat din toamnă, nu în luna mai. Președintele PSD a vorbit din nou, marţi seară, la România TV, despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea Guvernului Bolojan, notează News.ro.

„În primul rând, când te invită un oficial american la masă... Desfăşurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa venit, dacă îmi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Athenee, The Economist. Seara a fost un eveniment oficial la ambasadă unde n-am putut să merg, Ambasada SUA în România. Apoi, prin cunoscuţi comuni, am fost invitaţi acolo, nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai, dacă nu greşesc”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a spus că întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia a avut loc înaintea consultării din cadrul partidului.

„Şi dacă îmi spunea doamna ambasador să nu-l schimbăm pe Bolojan, noi nu făcusem nici dezbaterea internă, votul a fost în 21 aprilie. Şi dacă îmi spunea doamna ambasador - nu-l schimbaţi pe Bolojan - tot o făceam. Poate confirma George Simion că, până la urmă, voturile PSD şi voturile AUR au dus la schimbarea lui Bolojan. Bine am făcut, am acţionat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă, de când a luat-o raza”, a declarat Sorin Grindeanu.

Preşedintele social-democrat a adăugat că propaganda vrea să reconstruiască statuia lui Ilie Bolojan.

„Propaganda, de fapt, vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan (...) Spun că el era în continuare cineva, dar au venit americanii să-l schimbe din funcţie. Asta este o mare istorie tâmpită, care nu are niciun suport în realitate.Eu vă asigur că pe Bolojan l-au schimbat românii. Nu l-au scimbat nici americanii, nici ruşii şi am mai spus treaba asta. N-au venit nici gepizii, nici dacii, nici romanii, nici avarii. Regret că nu l-am schimbat din toamnă, că sunt convins că România n-ar fi ajuns în situaţia economică de acum”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a respins şi acuzaţiile că s-ar fi discutat despre achiziţii preferenţiale de gaz, de către România, de la anumite firme americane.

Casa Albă i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze, la câteva zile după ce un colaborator al acesteia a făcut publice mesaje text din care reieşea că ea îi ceruse 100.000 de dolari pentru a-şi achita factura de la American Express înainte de audierea de confirmare din Senat, promiţându-i influenţă, relatează CBS News.

Ulterior, marţi seară, într-un mesaj pe X, fosta procuroare şi jurnalistă Fox News a confirmat că şi-a dat demisia, dar a ţinut să precizeze că acuzaţiile care i-au fost aduse sunt false şi că are de gând să-şi apere reputaţia.

Sorin Grindeanu neagă că ambasadoarea SUA a fost implicată în căderea guvernului Bolojan

La finalul lunii septembrie, Sorin Grindeanu a respins afirmațiile potrivit cărora Guvernul Ilie Bolojan ar fi fost răsturnat, cu sprijinul PSD, la solicitarea unei puteri externe.

„Eu m-am săturat de acești măscărici care au distrus toate relațiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând până la urmă minciuni și plângeri”, afirma Grindeanu.

„Rolul meu nu este să închei contracte și nici nu am discutat despre acest lucru. Dar poate că nu am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru este legat de moțiunea de cenzură. Vă mai spun o dată, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan: pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Big Foot, l-au dat jos cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită și că guvernează prost. Eu m-am săturat de acești măscărici care au distrus toate relațiile comerciale construite de România, cu efort, în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând până la urmă minciuni și plângeri. Am văzut plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărțit miliarde de euro din SAFE fără niciun fel de criteriu și care și-au bătut joc de industria națională de apărare și, mai ales, care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine, 8 miliarde de euro”, a mai declarat Sorin Grindeanu.