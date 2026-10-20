Învestirea noului Executiv ar permite adoptarea la timp a bugetului pentru 2027, dar există în continuare și riscuri.

În mesajul publicat despre România, Moody's, una din cele trei mari agenții de rating de la nivel mondial, arată că votul pentru noul Guvern permite în primul rând adoptarea bugetului pentru anul 2027 la timp, ceea ce contribuie la credibilitatea țării noastre.

Stabilitatea politică este esențială, în condițiile în care agenția face și câteva previziuni: economia va scădea cu jumătate de procent anul acesta, dobânzile plătite de stat sunt tot mai mari și trebuie găsiți bani și pentru măsurile anunțate.

Toate în timp ce agenția se așteaptă ca deficitul bugetar să scadă în continuare.

Un avertisment vine și de la Banca Națională. Într-un document publicat astăzi, BNR spune că riscurile pentru cursul euro-leu rămân ridicate.

Marți, un euro este 5 lei și aproape 33 de bani, foarte puțin peste nivelul de ieri.

În plus, Banca Națională se așteaptă ca inflația să crească din nou până la sfârșitul anului, peste estimarea anterioară. Energia, carburanții și deprecierea leului pun presiune pe prețuri.

Prin urmare, după vot, primul mare test economic va fi bugetul.