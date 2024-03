Nicuşor Dan, despre declaraţia premierului Ciolacu referitoare la faptul că nu l-a căutat niciodată: ”Este ireal”



"Declaraţia asta mi se pare ireală. Vă aduc aminte că era prin octombrie - noiembrie 2021, a explodat pe piaţa internaţională preţul gazului şi am făcut repede nişte calcule şi ne-am dat seama că nu ne ajung banii pe bugetul de 2022. Din noiembrie 2021, până în noiembrie 2022, din lună în lună tot făceam apel la Guvern să ne ajute sau să ne dea bani sau să ne permită să ne împrumutăm, ca să rezolvăm problema asta. Şi abia în noiembrie 2022, deci după un an, ni s-a permis să ne împrumutăm, în condiţiile în care Bucureştiul are tot atâtea apartamente la sistemul centralizat cât au toate localităţile împreună. Dar acestor localităţi li s-au dat de la Guvern 800 de milioane de lei, iar nouă ni s-au dat 6 milioane de lei. Am tot solicitat, am tot solicitat şi nu am reuşit să avem discuţia asta. Ce pot să spun? Mă duceam la ministrul de Finanţe, care era de la PSD şi el ridica din umeri şi îmi spunea că e o decizie politică şi să mă duc mai sus. Şi eu tot încercam să mă duc mai sus. (...) Eu mă şi duceam numai că nu aveam un receptor acolo", a afirmat Nicuşor Dan, la B1Tv.

El a mai precizat că în ultimii 20 de ani, edilii generali s-au confruntat cu problema "disproporţiei" dintre banii alocaţi primăriilor de sector şi cei pentru Primăria Capitalei. El şi-a exprimat speranţa ca subiectul să fie abordat în cadrul campaniei electorale.

"Noi suntem o regiune bogată. Din cauza asta, accesul la fondurile europene este limitat. Sunt enorm de multe lucruri care se pot face în Bucureşti, însă în contactul cu realitatea financiară lucrurile sunt mai complicate. (...) Particularitatea Bucureştiului este că împarte banii între Primăria Capitalei şi sectoare. Asta se stabileşte de cel puţin 15 ani, prin legea bugetului de stat. Adică, avem o lege a finanţelor publice locale, dar ea tot timpul e amendată, an de an şi practic nu mai contează. Pe cifrele din momentul acesta, noi avem un buget de 15 miliarde. Din aceste 15 miliarde, 3 miliarde se duc pe subvenţii - rămân 12. Din aceste 12, noi luăm 3 şi primăriile de sector iau 9, ceea ce este total disproporţionat. Şi, din păcate, aceasta durează de 20 de ani", a spus el.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, cu ocazia lansării candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu, că de când a preluat funcţia de premier, edilul general nu l-a căutat niciodată.

"După 32 de ani de la Revoluţie, vedem în continuare cum se fac drumuri, cum nu avem căldură, cum vorbim de termoficare, cum vorbim de fiecare copac din pădure, dar pierdem perspectiva. De cât timp sunt prim-ministru, nu m-a căutat niciodată primarul general al Capitalei. Ce poţi să construieşti? Dacă domnul primar general ar fi venit la mine, categoric că, împreună cu echipa guvernamentală, am fi căutat soluţii", a afirmat preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu.

