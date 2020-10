Nicușor Dan a mers cu taxiul să discute viitorul transporturilor. Ce planuri are noul primar

"Este începutul unei frumoase prietenii", a anunțat vineri, primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, despre relația sa cu ministerul Transporturilor.

Și este normal ca noul primar să-și dorească o relație foarte bună cu funcționarii de la transporturi. De bunăvoința și dorința lor de muncă depind circulația metroului, lucrările de lărgire a centurii Capitalei, dar și un proiect îndrăzneț al lui Nicușor Dan: metroul ușor de suprafață.

Fraza cu care se încheie celebrul film de la Hollywood nu a fost folosită întâmplător de Nicusor Dan. Primarul ales are nevoie de ministerul Transporturilor, care administrează metroul şi şoseaua de centură.

Nicusor Dan, primarul ales al Capitalei: "Ca să luăm presiunea pe trafic trebuie să avem o consolidare a transportului public, aici vorbim de metrou şi metrou de suprafaţă. Trebuie să avem şoseaua de centură. Trebuie să avem autostrada de centură."

De ani buni, şoferii se plâng de şoseaua de centură. Lucrările de lărgire dintre Drumul Naţional 2 şi Autostrada Soarelui au început în mai, dar bat pasul pe loc.

Pentru a rezolvat problema unor intersecţii aglomerate de pe centura Capitalei, ministerul Transporturilor a luat o decizie cel puţin curioasă. La Cernica a blocat stradă care se intersectează cu şoseaua de centură cu astfel de bucăţi de beton, acum, mai multe localităţi care se afla dincolo de inelul rutier al Capitalei sunt practic rupte de Bucureşti, iar şoferii sunt nevoiţi să ocolească foarte mult.

Asta se întâmplă de ani buni. Aşa că unii au renunţat la maşină şi merg cu bicicletă, chiar dacă îşi riscă viaţa.

Fostul primar a cerut centura şi metroul de la ministerul Transporturilor. Noul primar cere altceva: liniile de cale ferată abandonate de CFR Infrastructură, care înconjoară Capitala ori trec prin oraş.

Problema este ca multe şine au fost furate, iar pe unele linii dezafectate au apărut benzinării, betoniere, spălătorii auto. Cei care au aceste afaceri spun că deţin terenurile.

Nicusor Dan vrea să refacă aceste linii pentru metroul uşor, de suprafaţă. În semn de susţinere, Guvernul anunţă un studiu de fezabilitate.

Ludovic Orban, premierul României: "Acest studiu de fezabilitate vizează centura feroviară şi de asemenea o serie de alte tronsoane importante. Bucureştiul are foarte multe trasee de cale ferată, sigur unele dintre pe care nici nu mai există cale ferată, dar ele sunt în proprietatea statului, sunt administrate de CFR SA şi oricând pot fi suportul unor investiţii care să îmbunătăţească traficul în Bucureşti."

De asemenea, promite Ludovic Orban, până la sfârşitul anului vom avea pe autostrada de centură, paralelă actualei şosele de centură, muncitori pe toată partea din sud.

Nicusor Dan ne spune că ştie problemele transportului public pentru că-l foloseşte des. Şi pe cele din trafic, pentru că şofează. Vineri însă a venit la întâlnirea de la ministerul Transporturilor cu taxiul.

Nicusor Dan: "Am venit cu taxiul pentru că aseară am băut un pahar de vin cu prietenii şi am lăsat maşina. Acum mă duc să o iau."