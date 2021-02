Nereguli în primării. Mai mulți funcționari, cu nume de cod, mâncau în restaurante fără să plătească

Noii primari în funcție scot la iveală metehnele foștilor edili, care s-au înfruptat, cum au știut mai bine, din bugetele locale.

În Târgu Mureș, de exemplu, administrația actuală a descoperit că într-unul dintre restaurantele de protocol a mâncat însuși Napoleon. Așa își spunea unul dintre funcționari, care, la fel ca alți colegi, cu nume de cod, comanda fără să plătească. S-au acumulat astfel datorii de ordinul milioanelor de lei, trecute pe niște caiete, care sunt analizate acum de polițiști.

Chiar primarul de la acea vreme, dar și alți funcționari care își spuneau fictiv „Napoleon", „Gimi" sau „Tănase" au mâncat pe caiet, în contul Primăriei, zeci, poate mii de porții doar la un restaurant de protocol din Târgu Mureș. Actuala administrație a făcut acum, la început de mandat, inventarul la trei astfel de restaurante, o casă de oaspeți și un club sportiv și a găsit datorii de cinci milioane de lei.

Hermann Mark Christian, administrator firmă primărie: „Este strigător la cer că în timp ce acestor oameni le dădeau pachete cu mălai și oțet, niște persoane din Primărie se îndestulau cu mușchi de vită, somon, icre, șalău."

În prezent, restaurantele Primăriei sunt închise, iar poliția a deschis o anchetă.

Citește și Elena Lasconi a introdus proba etilotestului la Primăria Câmpulung. Ce alcoolemie a descoperit la un angajat

Soos Zoltan, primar Târgu Mureș: „O să urmeze un raport detaliat. Deja s-au făcut pașii pentru a declanșa procedura legală de analiză a situației. Prin aceste caiete ne dăm seama cum au funcționat ani de zile sau poate decenii municipiul Târgu Mureș și cum au fost cheltuiți banii publici semi-ilegal sau ilegal."

Și noul primar din Câmpulung, Elena Lasconi, a descoperit o casă de oaspeți în care se cheltuiau bani din impozitele contribuabililor.

Elena Lasconi: „Și așa am aflat că are cheile fostul primar, fostul manager al spitalului, mai multe persoane importante, un fost consilier local. Am foarte multe informații, dar nu aș vrea să vin cu detalii picante despre ceea ce se întâmplă acolo. Am reușit să scot facturile de la energie electrică, de la gaz și de la apă și pentru acestea, anul trecut, când a fost și pandemie, s-au cheltuit 12.000 de lei, din banii câmpulungenilor."

Așa că n-a stat pe gânduri și fără alte avertismente, primărița a schimbat yala casei de oaspeți.