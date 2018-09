Gabriela Firea: „Ne sunt telefoanele urmărite, ascultate, monitorizate. Mai rău ca pe timpul lui Ceauşescu!”

Inquam Photos / George Calin

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat miercuri seară că telefoanele mai multor colegi din PSDsunt „urmărite, ascultate, monitorizate”.

Gabriela Firea a declarat la un post de televiziune că este „filată”, opinând că „e mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu.”

„Suntem mulţi, suficienţi cât să contăm, să nu mai fim ironizaţi, bagateliazţi şi să nu se mai pună tunurile pe noi şi să fim ameninţaţi şi urmăriţi. Am ajuns să fim mai rău ca pe timpul lui Ceauşescu. Ne sunt telefoanele urmărite, ascultate, monitorizate, sunt maşini după noi. Noi, aceşti oameni, dorim mai binele partidului, mai binele guvernării şi mai bine pentru ţară şi nu va mai fi influenţată de o singură persoană”, a afirmat Gabriela Firea miercuri, într-o emisiune la România Tv, informează News.ro.

Întrebată cine o filează, Firea a spus că nu ştie, dar că nu este singura în această situaţie.

„Nu ştiu exact să să spun cine, pot să vă spun categoric că se întâmplă aceste lucruri şi nu doar în cazul persoanei mele. Şi colegii mei semnatari ai acestui document mi-au spus că au simţit că sunt filaţi, că sunt monitorizaţi şi au ajuns să trăiască pur şi simplu cu spaima că nu mai suntem în libertate”, a mai susținut ea.

Întrebată dacă ar putea fi subiecul unui filaj realzat de servicii secrete, primarul Caitalei a răspuns: „Ce treabă au serviciile în dialogul nostru cu domnul Dragnea şi de ce au apărut chiar acum? Dacă a fi fost din partea altor structuri paralele, sau/şi coplanare şi perpendiculare, cu siguranţă că am fi ştiut dinainte. Poate sunt şi acelea, nu ştiu. Dar noi ştim ce se întâmplă în această perioadă şi eu personal ce am păţit după ce am avut curajul să exprim un punct de vedere la Comitetul Executiv”.

Totodată, Gabriela Firea a mai susținut că îi pare rău că nu a avut curajul de a se opune în urmă cu mai mult timp liderului PSD şi că nu este singura în această situaţie.

„Regret anumite momente în care eu nu am crezut sută la sută în anumite hotărâri care s-au luat, dar mi-au fost impuse de domnul Dragnea, dar la acel moment nu au am avut curajul să mă exprim public pentru că m-am gândit că voi fi acuzată că am anumite interese sau urmăresc un scop personal. În aceeaşi situaţie sunt şi alţi colegi din ţară” a mai spus Gabriela Firea.

Preşedintele PSD Bucureşti a ţinut să remarce că victoria în alegeri obţinută de PSD aparţine unei echipe şi nu preşedintelui partidului, aşa cum social-democraţii au lăsat să se înţeleagă în spaţiul public.

„Nu poate un sigur om să câştige o campanie de alegeri locale sau parlamentare. A fost o muncă susţinută a întregii echipe, cu toţii am lăsat să se transmită în spaţiul public faptul că meritul e al preşedintelui, dar nu e corect. Oricine poate să realizeze că niciodată în cazul unei formaţiuni politice nu este meritul singular al preşedintelui, pentru că aici nu eram la un maraton în care un sportiv alerga şi era meritul său”, a mai spus Firea.

Primarul Capitalei l-a acuzat pe Liviu Dragnea că ia decizii care privesc întreaga ţară „într-un grup minuscul”

„Mi-am luat inima în dinţi de a spune lucrurilor pe nume şi în afara cadrului statutar pentru că am epuizat toate formele de comunicare cu domnul Dragnea, personale, întâlniri pe care le-am avut, succesive, în care am spus că nu e bine să sfătuiască doar cu două, trei persoane într-un grup minuscul pentru decizii pe care le ia, decizii majore care au impact asupra întregii ţări şi asupra imaginii României în exterior”, a mai spus Gabriela Firea, care a ţinut să precizeze că a epuizat şi toate formele staturare.

