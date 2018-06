Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, dezbătută şi votată miercuri

Pro TV

Moţiunea de cenzură depusă de opoziţie împotriva Guvernului Dăncilă va fi citită luni, iar miercuri va fi dezbătută şi votată.

“Referitor la moţiunea de cenzură, s-a stabilit luni, la ora 16.00, prezetarea moţiunii de cenzură şi miercuri, în baza prevederilor regulamentare, va avea loc, la ora 14.00, dezbaterea şi votul”, a anunţat Tăriceanu la finalul şedinţei Birourilor permanente reunite, potrivit News.ro.



Opoziţia a depus, miercuri, la Parlament, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, intitulată ”Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!”. Pentru ca moţiunea să treacă, iar Guvernul să cadă, sunt necesare voturile favorabile a 233 de parlamentari.



Prim-vicepreşedinte PNL, Raluca Turcan, a anunţat că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost depusă miercuri la Camera Deputaţilor şi afirmă că acualul Executiv este „ruşinos” şi reprezintă un dezastru pentru România.



“Acest Guvern ruşinos este un dezastru pentru România şi ar trebui să plece acasă cât mai repede. Din punct de vedere economic, acest Guvern a bulversat întreg mediul de afaceri. 1,9 milioane de angajaţi în sectorul privat au veniturile mai mici şi, de asemenea, 7 milioane de români sunt oarecum pe punctul de a-şi pierde pensiile pe care şi le-au pregătit pentru momentul pensionării. Din punct de vedere al abilităţii publice, acest Guvern a lăsat primăriile fără fonduri de dezvoltare, fără bani de investiţii. Din punct de vedere al educaţiei, acest Guvern nu a construit nicio şcoală, nu are niciun program integrator pentru a reduce abandonul şcolar şi a creşte incluziunea şcolară. În sănătate, acest Guvern a reuişit să spulbere echipele medicale, a reuţit să perpetueze o criză de medicamente şi de consumabile, a blocat inexplicabil medicii de familie şi nu în ultimul rând, acest Guvern şi-a arătat hotărârea de a guevrna pentru infractori”, a declarat Turcan.



De asemenea, ea spune că, dacă PSD-ALDE ar fi spus în campania electorală că vor “guverna pentru infractori” şi că Viorica Dăncilă va fi premier, atunci nu ar fi fost votaţi.



“Dacă majoritatea PSD-ALDE, cu liderii pe care îi are, în campania electorală ar fi spus că vor guverna pentru infractori şi că prim-ministru va fi doamna Viorica Dăncilă, cu siguranţă nu ar mai fi primit acest vot. Doamna Dăncilă nu poate să ofere altceva în calitate de prim-ministru decât să execute ordinele domnului Liviu Dragnea. Odată îndepărtată din fruntea Guvernului, tot arsenalul de putere construit în mod bolnăvicios de către domnul Dragnea (…) se va destrăma şi vom putea ajunge în situaţia de a da României un Guvern care să guverneze în interes public, nu în interesul unor infractori”, a mai anunţat Raluca Turcan.

La rândul său, preşedintele USR, Dan Barna, afirmă că actualul Guvern este “cel mai prost” de la Revolţie şi un Guvern care “ne face de râs”.



“În realitate, în momentul de faţă România are cel mai prost Guvern pe care l-a avut după anii ’90. Nu este niciun dubiu, pornind de la premierul Dăncilă, mergând la domnul Andruşcă (ministrul Economiei – n.r.), la domnul Şova (ministrul Transporturilor – n.r.), care ne explica faptul că autostrăzile vor aduce sărăcie şi subdezvoltare în România. Este un Guvern care nu doar că ne face de râs ca stat, dar care scufundă România. Este un Guvern, nu am avut ocazia astăzi (miercuri – n.r.) să o întreb direct pe doamna Dăncilă la spectcolul pe care l-a dat la informarea aceea, despre un Guvern cu care avem şanse foarte mari să ieşim din Europa înainte chiar de a a prelua preşedinţia Consiliului”, a explicat liderul USR după depunerea moţiunii.



Barna a mai susţinut că sunt parlamentari ai PSD cărora le este jenă de acest Guvern.



“Este un Guvern cu care PSD-ului îi este ruşine. Am întâlnit mulţi membri PSD care vorbesc cu jenă despre miniştrii pe care îi au în diverese poziţii, ridicând din uneri si spunând «nu avem ce să facem, asta e». Dacă România a ajuns să fie guvernată pe logica «asta este» este un fapt foarte grav. De aceea avem încredere că, dincolo de semntăruile pe care le-am strâns penetru această moţiune, şi din majoritatea PSD sunt oameni care vor avea măcar în acest ultim ceas responsabilitatea guvernării României, nu doar aceea tragică de a fi avocaţi asumaţi de casă ai lui Liviu Dragnea” a continuat el.



Preşedintele PMP, Eugem Tomac, a explicat şi el că moţiunea de cenzură le oferă posiilitatea celor din PSD “să se răcorească” şi susţine că, dacă votează moţiunea, premierul Dăncilă va fi trimisă acasă, “unde îi este locul”.



“Această moţiune de cenzură oferă o ocazie unică, deşi cei din PSD sunt obişnuiţi din şase în şase luni să voteze pentru o moţiune de cenzură, iată, le oferim ocazia PSD-iştilor să se răcorească. O pot face cu convingere şi prin votul pe care îl vor da la moţiunea de cenzură, sper că vor reuşi împreună cu noi să o trimitem pe Viorica Vasilica Dăncilă la Videle, acolo unde îi este locul, nu în fruntea Guvernului României. Este o iresponsabilitatea ceea ce a făcut PSD instalând-o acolo, iar noi avem obligaţia prin toate mijloacele să o înlăturăm, să o trimitem la Videle”, a susţinut Eugen Tomac.

Liderul PNL, Ludovic Orban, spunea că parlamentarii care nu vor vota moţiunea sunt "lacheii” lui Liviu Dragnea. Liberalii vor ca moţiunea să fie citită în plen luni, iar spre sfârşitul săptămânii viitoare să aibă loc votul, calendarul urmând să fie stabilit de Biroul Permanent reunit.



Conform Constituţiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament.

