Moment dificil pentru Viorica Dăncilă. Cum a pronunțat ”Camp David”. VIDEO

Viorica Dăncilă a pronunțat greșit ”Camp David”, în timpul discursului susținut în cadrul Conferinţei Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC).

Înainte de a anunța mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, Viorica Dăncilă a vorbit despre ”marii prieteni ai poporului român”, Israelul.

”În anii 1960 și 1970, când alte țări și-au întrerupt relația cu Israelul, noi am consolidat-o. Am făcut un lucru corect, am făcut ceea ce trebuia, fiindcă prietenia are valoare atunci când e nevoie de ea. Am rămas o voce importantă în timpul procesului de pace, în special cel de la Champ David, care a adus pacea dintre Israel și Egipt”, a rostit Viorica Dăncilă.

Discursul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Guvernului, însă șters la scurt timp.