Miting PSD pentru susținerea Guvernului Dăncilă: ”S-a creat un nivel de aşteptare”

Organizaţia PSD Vaslui ar putea aduce 2.500 - 3.000 de oameni la mitingul care ar urma să fie organizat la Bucureşti de social-democraţi, a declarat luni preşedintele filialei, Dumitru Buzatu.

"S-a tot discutat despre organizarea acestui miting, s-au enunţat obiectivele sale şi, evident, s-a creat un nivel de aşteptare în rândul oamenilor.

Eu cred că pregătirea cea mai bună nu trebuie să o avem noi, preşedinţii organizaţiilor, ci oamenii, cei care urmează să fie mobilizaţi pentru a fi prezenţi la acest miting şi eu m-am confruntat în ultimele săptămâni cu nenumărate solicitări de a declanşa această acţiune. (...) Noi am estimat, în raport cu capacitatea de transport, am făcut o estimare foarte realistă, că am putea aduce în condiţii de siguranţă 2.500 - 3.000 de oameni la acest miting", a spus Buzatu, la Palatul Parlamentului, înainte de începerea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

El a precizat că sursele de finanţare pentru deplasarea celor care vor participa la miting sunt "cotizaţiile şi contribuţia personală a celor care se deplasează".

"Vom vedea dacă vom definitiva contractele de transport în măsura în care se va lua astăzi (luni - n.r.) hotărârea fermă de a declanşa această acţiune. Nu am avut în vedere asigurarea cazării, am avut în vedere o acţiune de o singură zi", a menţionat el.

Dumitru Buzatu a menţionat că obiectivele mitingului sunt susţinerea Guvernului, precum şi susţinerea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, iar acest lucru vizează şi "abuzurile săvârşite şi multe alte fapte incompatibile cu un stat democratic".

Decizia ÎCCJ în dosarul Bombonica va fi dată cu o zi înainte de mitingul PSD

PSD va organiza pe 9 iunie un miting de amploare pentru susţinerea Guvernului Dăncilă, a declarat preşedintele social-democraţilor vasluieni, Dumitru Buzatu. Potrivit acestuia, la miting vor participa delegaţii cu membri şi simpatizanţi ai partidului din toate judeţele ţării, dar sunt aşteptaţi toţi cetăţenii care au încredere în guvernarea PSD-ALDE.

ÎCCJ a amânat decizia în dosarul lui Liviu Dragnea, în care a fost judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

Astfel, judecătorii vor anunța sentința pe 8 iunie, cu doar o zi înainte de mitingul anunțat oficial de PSD pentru susținerea premierului Viorica Dăncilă, din 9 iunie.

De asemenea, marşul comunității LGBT Bucharest Pride este anunţat pentru 9 iunie, când şi liderii PSD vor să organizeze un miting de susţinere a Guvernului.

