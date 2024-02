Mircea Geoană susține că Marcel Ciolacu i-a propus să fie candidat susținut de PSD la alegerile prezidențiale

Afirmația lui Geoană vine după ce - potrivit celor mai recente sondaje de opinie - el continuă să se situează pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale din 2024.

”Și apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine în birou, să-mi propună să candidez independent susținut de PSD, pentru un calcul foarte simplu, pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin patru milioane în plus față de cele obișnuite, nu-s suficiente să câștigi președinția României.”, a declarat Mircea Geoană, potrivit Digi24, fără să spună când a avut loc această întâlnire.

Fostul președinte al PSD, Mircea Geoană, a mai spus că a fost dat afară dintr-un partid pe care l-a slujit cu bună credință.

„Am fost dată afară dintr-un partid pe care l-am slujit cu bună credință, poate un șut undeva e un pas înainte”, a mai spus Geoană, care a evitat să spună clar dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2024.

Anul trecut, în decembrie, Marcel Ciolacu a luat în râs rezultatele sondajelor care îl arătau favorit pe Geoană pentru alegerile prezidențiale.

Când i s-a atras atenţia că Mircea Geoană este pe primul loc şi la încredere şi la opţiunea de vot, Ciolacu a afirmat: „Să fie! Atunci nu mai facem alegeri, dacă e aşa de.... Ce rost mai are să facem alegeri. Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore! Cu asta am încheiat”.

Mihai Tudose, despre Geoană: ”Mai du-te, mă … Candidează!”

Duminică, europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat că Mircea Geoană nu va reuşi nici măcar să strângă semnăturile de susţinere pentru a candida la alegerile prezidenţiale.

”Am citit cu foarte mare interes un sondaj de opinie făcut de o casă de sondare din Brazilia. În aceste sondaje, poţi să obţii un rezultat din baie, poţi să obţii un rezultat din cum pui întrebările şi să-l scoţi pe Tudose cu 110% dacă vrei, ca cel mai scund dintre scunzi, cu toate că eu am 1.98 metri. Dacă te pricepi un pic, îţi iese. Eu sunt ancorat în viaţa reală şi zic că nu strânge nici semnăturile ca să candideze, cum o face el pe independentul”, a spus Mihai Tudose într-o emisiune televizată, potrivit News.ro.

Mihai Tudose a fost întrebat dacă PSD şi PNL ar putea să-l susţină pe Mircea Geoană pentru prezidenţiale.

”PSD şi PNL ar putea să-l susţină şi pe Superman, dacă începem iar cu teoria. Practic, nu. Dacă vrea neapărat, să vină în partid, să vedem, să discutăm. Aşa cum o joacă domnul Geoană acum, < , a spus Tudose.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 12-02-2024 21:44