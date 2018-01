Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea: Nu văd de ce aş avea nevoie de SPP

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a precizat marţi că s-a deplasat la birou cu maşina condusă de şoferul instituţiei şi că nu vede de ce ar avea nevoie de angajaţii Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP).

Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care presa centrală a transmis că premierul Viorica Dăncilă şi membrii Cabinetului său vor renunţa la SPP.

"Am venit cu şoferul de la minister. Dar eu ştiam că au dreptul la SPP doar membrii CSAT. Teoretic, noi am putea cere, dar nu văd de ce aş avea nevoie de SPP. Nu mi-a spus nimeni, chiar nu mi-a spus nimeni. Am venit cu maşina de la minister", a spus Pintea într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul ministerului, cu ocazia preluării mandatului de la predecesorul său, Florian Bodog, potrivit Agerpres.

Întrebată dacă ar dori protecţie de la SPP, ministrul a răspuns: "Nici vorbă".

Anterior, SPP a anunţat că nu a fost notificat oficial că premierul Viorica Dăncilă şi miniştrii Cabinetului său ar dori să renunţe la serviciile sale, au declarat, marţi, pentru Agerpres, surse oficiale.

Sursele citate au menţionat că SPP este singura instituţie abilitată prin lege să asigure protecţia şi paza demnitarilor români şi a celor străini atunci când vin în România.

"Legea este clară şi trebuie respectată de toţi românii, indiferent de funcţie", au adăugat sursele oficiale, arătând că SPP este singura instituţie recunoscută de serviciile similare externe şi cu care colaborează pentru asigurarea protecţiei demnitarilor români când merg în deplasări externe şi când vin cei străini în România.

Luni, la Antena 3, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că vicepremierul Paul Stănescu este cel care a denunţat o propunere venită din partea lui Lucian Pahonţu, şef al SPP.

"Mai mulţi colegi mi-au zis că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât e cazul. Şeful SPP-ului n-are de ce să interacţioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (...) Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stănescu, probabil că de aia are şi probleme acum sau poate că este o simplă coincidenţă. El a spus în mai multe întâlniri publice în ţară, la întâlniri ale CExN, că un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahonţu, care a spus că nu vorbeşte în numele dumnealui - eu cred că vorbea doar în numele dumnealui - şi a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi că dumnealui să stea deoparte că o să fie protejat şi chiar o să ajungă preşedintele partidului", a afirmat preşedintele PSD.

