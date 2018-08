Ministrul Educației, la bilanțul de 6 luni: „Manualele școlare este un subiect intens”

Ministrul Educației, Valentin Popa, a prezentat joi bilanțul la 6 luni de mandat, ocazie cu care a făcut câteva greșeli de exprimare.

„Manualele școlare este un subiect intens”, a spus ministrul Educației, pentru ca la scurt timp să arate și că „în acest cost de 24 de milioane de lei este inclusă editarea și drepturile de autor”.

„Asigurăm tichete de grădiniţă în valoare de 50 de lei pentru preşcolarii care.. şi şcolari care au o frecvenţă mai mare de 50%”, a mai spus Valentin Popa.

Ministrul Educaţiei Naţionale a declarat că în România este o criză de scriitori de manuale, el anunţând că, în toamnă, MEN va organiza un grup de lucru cu ajutorul căruia vor fi instruite cât mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale şcolare.

"Am dori ca în toamnă să avem un simpozion, o conferinţă, un grup de lucru în care să încercăm să instruim cât mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale şcolare, deoarece avem o criză de scriitori de manuale. De exemplu, încă avem o lipsă a manualelor de limbă engleză, nu am primit manuscrise suficiente care să se califice pentru a avea manual de limbă engleză. Uimitor, dar aceasta este realitatea şi în general nu avem suficient de multe manuscrise astfel încât să avem pentru fiecare disciplină cel puţin trei manuale pe care să le oferim cadrelor didactice să fie alese pentru a fi tipărite. Sunt, dar nu la toate disciplinele", a precizat Popa, la prezentarea bilanţului activităţii MEN din primul semestru al acestui an.

Valentin Popa a mai spus că învăţământul este obligatoriu, iar toţi elevii care finalizează clasa a VIII-a, indiferent de nota de la Evaluarea naţională, trebuie să ajungă în clasa a IX-a.

"În primul rând, trebuie să precizez că avem un învăţământ obligatoriu, toţi elevii care finalizează clasa a VIII-a trebuie să ajungă în clasa a IX-a. Undeva. Într-adevăr, analizăm, ca în fiecare an, situaţia liceelor care nu au o rată bună de succes la ... Nu ne propunem să le închidem, sub nicio formă, sigur că trebuie să încercăm să motivăm profesorii, să motivăm elevii pentru a învăţa mai bine. Dar eu sunt de principiul că mai bine să avem elevul la şcoală, să stea în clasă, decât să închidem şi să îl trimitem în spaţiul public. (...) Admiterea în clasa a IX-a se face după medie, este foarte important ca aceşti copii să rămână în sistemul de educaţie. Nu avem voie să îi uităm undeva sau să nu îi admitem undeva. Astăzi au suficiente locuri pentru a alege un liceu profesional sau un învăţământ dual", a spus Popa, întrebat ce măsuri a luat în privinţa liceelor cu rată de promovare zero, în care se intră în continuare cu ultima medie de 2 sau 3.

Ministrul Educaţiei a adăugat că atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul părinţilor există încă o mentalitate "că fiecare trebuie să ajungă la facultate" şi se gândesc că o cale uşoară este cu liceul teoretic, de aceea nu aleg liceele profesionale sau tehnice.

"Nu vom putea face aceste lucruri peste noapte, va trebui cu toţii să lucrăm în acest sens. Vom ajunge foarte curând cu salarii pentru meserii mai mari decât cele pentru locurile de muncă care necesită studii superioare, foarte curând, pentru că piaţa reglează. (...) Nu putem forţa copiii să se ducă într-un liceu sau în alt liceu. În această privinţă pot să mărturisesc că la Consiliul Consultativ s-a discutat şi problema de a limita prin hotărâre de Guvern numărul de locuri la licee teoretice. Nu cred că societatea este pregătită pentru aşa ceva - să le limităm. Dar am aflat cu această ocazie, dintr-o prezentare a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei că statistic, în momentul de faţă, avem aproximativ 50% dintre elevi în clase din licee profesionale şi tehnice, inclusiv duale. 50% - 50% nu este un lucru chiar rău, nu poate fi pus în categoria greşelilor. Oare cât ne-am propune să avem? 50% în licee teoretice, 50% în licee tehnice şi profesionale este ok", a menţionat Popa.