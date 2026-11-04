Tema care a generat dezbateri la nivelul întregii țări apare însă în noul cod al urbanismului, care prevede dublarea impozitării pentru întreaga locuință în cazul celor care și-au închis balcoanele fără autorizație.

Potrivit unui proiect pus în dezbatere publică, în București, taxele și impozitele pentru anul viitor nu vor crește.

În aceste condiții, în 2027, pentru un apartament de 60 de metri pătrați, de pildă, proprietarul va avea un impozit anual cuprins între 517 şi 585 de lei, în funcție de zonă. Rămân neschimbate și tarifele pentru parcarea de reşedinţă.

Au stârnit însă dezbateri aprinse prevederile din noul Cod al urbanismului, potrivit căruia locuințele cu balcoane închise, mansarde și anexe construite fără autorizație să fie impozitate dublu.

Această supraimpozitare de 100% a întregii locuințe se va aplica din momentul în care autoritățile vor constata neregulile, lucru care se întâmplă cel mai adesea în urma sesizărilor primite de la vecini, și va înceta doar în momentul în care proprietarul va obține toate autorizațiile necesare.

Arhitecții atrag atenția, însă, că aproape jumătate din intervențiile făcute în locuințe nu sunt făcute după proiecte aprobate de specialiști, iar în unele cazuri lucrările pun în pericol tot blocul.

Emil Ivănescu, arhitect membru în Ordinul Arhitecților din România: ”Tu spargi, să zicem, spațiul, un perete exterior, ca să faci, să-ți extinzi living-ul sau nu știu ce, și peretele la exterior e posibil să fie și structural. În momentul ăla întreaga structură a blocului respectiv este afectată. Prin urmare, la un cutremur, acea clădire nu mai funcționează așa cum a fost gândită de către profesioniști în parametrii ei, ci va avea un punct de slăbiciune care poate să ducă la prăbușirea ei”.

Este și problema pe care o ridică acum primăriile care spun că legea nu are norme de aplicare și nu știu cum să procedeze în astfel de situații.

Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3: ”Exemplul pe care mi l-au dat colegii de la Control Construcții a fost să aibă un termen de prescripție. Dacă un cetățean și-a închis balconul acum15 ani mai poate răspunde? Și mai poate primi o sancțiune sub forma majorării impozitului în prezent? Sau nu? Pentru că el a făcut această contravenție, el a încălcat legea de la momentul respectiv în urmă cu 15 ani”.

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: ”Românii nu vor fi amendați pentru balcoanele care au fost închise de acum 10-15 ani. Am constituit la nivelul Ministerului Dezvoltării o comisie din care vor face parte toți factorii decizionali să putem să remediem aceste articole care au fost introduse pe repede înainte”.

Aceste modificări ar urma să fie aprobate până în august 2027.